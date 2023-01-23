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وصف خبراء نظام بشار الأسد في سوريا بأنه دولة مخدرات تضخ ملايين الأقراص المخدرة، وينتج مخدرات أكثر من العصابات المكسيكية.

إيلاف من بيروت: قال تشارلز ليستر، مدير سوريا وبرامج مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، إن الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية أصبحت "دولة مخدرات"، كما أن إنتاجها الضخم من الكبتاغون يفوق ما تنتجه الكارتلات المكسيكية. أضاف ليستر، الذي كان يتحدث في ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز هامون، وهو منظمة غير حكومية تركز على الأزمة السياسية الجارية في سوريا، بمقارنة صناعة الأدوية في سوريا مع تلك التي في عصابات الكارتلات المكسيكية: المكسيكيون ينتجون ويصدرون. الأرقام الفعلية لهذه التجارة فلكية تمامًا ".

وقال إن التقديرات الأخيرة أظهرت أنه تم في العام 2021 ضبط ما قيمته 5.7 مليارات دولار من أقراص الكبتاغون السورية في الخارج، وهو ما يقرب من الضعف مقارنة بقيمة 3.5 مليارات دولار تم ضبطها في عام 2020، وأعلى بكثير من الصادرات القانونية السنوية لسوريا البالغة حوالي 800 مليون دولار.

أخبر مسؤولون إقليميون ذوو خبرة في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات ليستر وآخرين أن المضبوطات، التي ورد أنها زادت مرة أخرى في عام 2022، لا تمثل سوى "5 و 10 في المئة" من إجمالي تجارة الكبتاغون في سوريا. قال ليستر إنه حتى لو تم الاستيلاء على واحدة من كل 10 شحنات - وهو الأمر الذي يزداد صعوبة بسبب انتشار الفساد بين كبار مسؤولي الحدود - فإن هذا من شأنه أن يمنح صناعة الكبتاغون في سوريا قيمة تقدر بنحو 57 مليار دولار. قدر المحللون قيمة تجارة المخدرات المجمعة لكارتلات المكسيك بين 5 مليارات دولار و 21 مليار دولار .

الطغمة السورية المتحكمة بالسوق

ربطت سلسلة من التحقيقات والتقارير بين صناعة الكبتاغون غير القانونية في سوريا والنخبة الحاكمة في البلاد، التي لها سجل حافل في قمع مواطنيها . تم تحديد شركاء الرئيس السوري بشار الأسد، ولا سيما شقيقه الأصغر، ماهر الأسد، والفرقة الرابعة مدرع في الجيش السوري، على أنهم يلعبون أدوارًا رئيسية في إنتاج المخدرات وتوزيعها والاستفادة منها.

قال جهاد يازجي، مؤسس ورئيس تحرير نشرة "سوريا ريبورت"، وهي نشرة على الإنترنت تغطي الشؤون الاقتصادية السورية: "الأموال من تجارة الكبتاغون ضرورية للنظام لتغذية آلة القمع. تمثل صادرات الكبتاغون أهم مساهمة في عائدات العملة الأجنبية للاقتصاد السوري".

قال ليستر: "لا طريقة لمعرفة على وجه اليقين إلى أي مدى سيستفيد النظام، لكن المقياس يجعل حقيقة أن النظام يستفيد أمرًا لا مفر منه". لقد أصبح الكبتاغون الصمغ الأساسي الذي يربط المؤسسات الثلاث لدولة النظام معًا، النظام والنخبة المحسوبة والوحدات الأمنية الموالية. يعتبر الكبتاغون مقياسًا صناعيًا في سوريا لسبب ما: إنه جهد مدعوم ومحمي ومضمون من قبل النظام. قال ليستر لموقع VICE World News "إن النظام يتحكم في كل الخيوط".

بدولار لا أكثر

يمكن شراء الأقراص المخدرة مقابل دولار واحد في سوريا، حيث يتم استخدامها للترفيه، كعامل مساعد على العمل لساعات طويلة، وكمثبط للشهية من قبل الأشخاص الذين يواجهون طوابير طويلة من الطعام. ويتوسع سوق الكبتاغون بسرعة وقد كانت بعض المضبوطات الفردية من الكبتاغون ضخمة. في يوليو 2020، تم ضبط 84 مليون حبة كابتاغون من سوريا تقدر قيمتها بمليار دولار في ميناء ساليرنو بإيطاليا، وفي مارس من العام الماضي تم العثور على 94 مليون حبة في ميناء كلانج في ماليزيا.

يتم إنتاج معظم الكبتاغون السوري وإرساله من مناطق سيطرة النظام، مثل محيط العاصمة دمشق وميناء اللاذقية، الذي يضم قاعدة جوية روسية. يتم تهريب الحبوب براً إلى الأردن ولبنان وعن طريق سفن الحاويات في كل شيء من الفاكهة والمعدات الطبية إلى المخللات والأغذية البلاستيكية المصنوعة على شكل البرتقال والليمون الحامض. في العام الماضي، حظرت المملكة العربية السعودية عبور الفاكهة من لبنان بعد العثور على 5.3 ملايين قرص كبتاغون مخبأة في شحنة من الرمان.

الأرباح لا تعود إلى الاقتصاد السوري. قال الخبير الاقتصادي السوري إن الميليشيات المسلحة والأفراد الأقوياء، بما في ذلك الرئيس الأسد نفسه استولوا عليهم بدلاً من ذلك. قال يازجي: "تذهب الغالبية العظمى من عائدات التجارة إلى جيوب المقربين من النظام، والبلطجية والميليشيات التابعة لإيران، والأشخاص الذين يؤذون الشعب السوري بشدة، والأشخاص الملطخة أيديهم بالدماء".

هؤلاء الأفراد لا يستخدمون الأموال لتحسين البنية التحتية لسوريا، إنهم يشترون العقارات أو يخزنونها في حسابات مصرفية في دبي. من غير المحتمل تمامًا ألا يستفيد بشار من الكبتاغون، ولا يوجد سبب يجعله يسمح للكثير من الأشخاص من حوله بجني أموال كبيرة دون أن يكسبوا أموالًا. بالنظر إلى سيطرته على البلاد، والأجهزة الأمنية، والمشهد الاقتصادي والسياسي، فمن المحتمل جدًا أن يحصل على حصة كبيرة من تلك الأموال ".

أساسية اقتصاديًا

تعتبر تجارة الكبتاغون أساسية للاقتصاد السوري لأن عائدات الكبتاغون تأتي بالدولار. لهذا السبب، يقول اليازجي إن الحكومة السورية أصبحت تعتمد على التجارة. "النظام لن يتخلى عن التجارة. انها تجني الكثير من المال لكن الإيرادات التي توفرها التجارة للنظام تجعله أقل احتمالا لتقديم أي تنازلات، مما يضر بالمجتمع السوري ".

وقال إن التجارة يمكن أن تستخدم أيضًا كرافعة من قبل السلطات السورية للمطالبة بالمال من الدول المجاورة التي تريد تقليل تأثير الكبتاغون على سكانها.

"يمكن النظام أن يخبر الحكومات"، على سبيل المثال السعوديين،" إذا كنت تريد منع كل هؤلاء الشباب من استخدام الكبتاغون في بلدك، فيمكننا مساعدتك، عن طريق وضع حد لإمدادات الكبتاغون، ولكن عليك إعطائنا المال تعويض خسارتنا. لن تكون بأي لغة رسمية، ولكن أكثر مثل "نحن نواجه صعوبة في السيطرة على حدودنا، يمكننا فعل المزيد، ولكن ما الذي يمكنك أن تقدمه لنا في المقابل؟"