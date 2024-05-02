إيلاف من لندن: توجه ملايين الناخبين في إنكلترا وويلز إلى صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية لانتخاب 11 رئيس بلدية، وأكثر من 2600 عضو مجلس محلي وجميع أعضاء مجلس لندن البلدي.

ويتم التنافس على أكثر من 2600 مقعد في 107 مجالس في إنكلترا، إلى جانب 10 عمداء في المدن الكبرى والسلطات المشتركة، و25 مقعدًا في مجلس بلدي لندن.

وفي العاصمة لندن، يسعى رئيس البلدية العمالي صادق خان للفوز بولاية ثالثة، وتبدو حظوظه أفضل من المرشحة المحافظة سوزان هال.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ 14 عاماً، قد يخسرون ما يصل إلى نصف المقاعد التي يشغلونها حالياً على المستوى المحلي، واعترف وزير الخزانة جيريمي هانت بأن الحزب يتوقع أن يتكبد "خسائر كبيرة".

وافتتحت مراكز الاقتراع من الساعة 7 صباحًا وستكون مفتوحة حتى 10 مساءً الليلة، وطالما كنت في قائمة الانتظار قبل وقت الإغلاق، يمكنك التعبير عن رأيك.

بطاقات هوية

ولأول مرة، يحتاج الناخبون إلى إحضار نموذج من بطاقات الهوية التي تحمل صورة بعد تغيير القانون في العام الماضي، وهناك 22 نوعًا تناسب هذا القانون.

وللتصويت، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر، وأن تكون مواطنًا بريطانيًا أو أيرلنديًا أو مواطنًا في الاتحاد الأوروبي، أو من إحدى دول الكومنولث المؤهلة، وأن تكون مسجلاً.

وسيبدأ أول عملية فرز بعد إغلاق التصويت الليلة، كما سيتم إجراء المزيد من عمليات الفرز خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية ليلة السبت.

وأجريت الانتخابات المحلية الأخيرة لشغل معظم المقاعد المطروحة للتصويت في 2021، حين كانت شعبية رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون مرتفعة.

