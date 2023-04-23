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إيلاف من لندن: علّق حزب العمال البريطاني المعارض، رهن التحقيق، عضوية النائبة البارزة والوزيرة السابقة ديان أبوت، بعد تصريحات اعتبرت مسئية للشعب اليهودي.

وكانت النائبة ووزيرة داخلية الظل العمالية السابقة، ديان أبوت، كتبت إلى صحيفة (أوبزرفر) ردًا على مقال بعنوان: "العنصرية في بريطانيا ليست سوداء وبيضاء. إنها أكثر تعقيدًا بكثير" قائلة: الشعب اليهودي لا يواجه العنصرية، بل يعاني بدلا من ذلك تحيزا شبيها بـ"ذوي الشعر الأحمر".

وقالت النائبة عن دائرة (هاكني نورث) في لندن، إنها كانت ترد على مزاعم الكاتبة توميوا أولاد بأن "الأيرلنديين واليهود والرحالة جميعهم يعانون من" العنصرية ".

حمر الشعر

وكتبت أبوت: "إنهم بلا شك يعانون من التحيّز"، وقالت: "هذا مشابه للعنصرية وغالبًا ما يتم استخدام الكلمتين كما لو كانت قابلة للتبادل. صحيح أن العديد من الأشخاص البيض ذوي نقاط الاختلاف، مثل حمر الشعر، يمكن أن يواجهوا هذا التحيّز. لكنهم لا يتعرضون طوال حياتهم للعنصرية".

وأضاف وزير الداخلية السابق في الظل: "في فترة ما قبل الحقوق المدنية في أميركا، لم يكن مطلوبًا من الشعب الأيرلندي واليهود والرحالة في أميركا الجلوس في مؤخرة الحافلة".

وقالت: "في الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، سُمح لهذه المجموعات بالتصويت. وفي ذروة العبودية، لم يكن هناك أشخاص يبدون من البيض مقيدين على متن سفن العبيد."

وبعد انتقادات من نواب حزب المحافظين البريطاني الحاكم والعمال المعارض، قال متحدث باسم الحزب: "حزب العمال يدين تماما هذه التعليقات التي تعتبر مسيئة وخاطئة للغاية. رئيس النظام علق عضوية النائبة ديان أبوت على ذمة التحقيق".

وأجبر القرار السيدة أبوت على الجلوس كعضوة برلمانية مستقلة في مجلس العموم.

اعتذار

وإلى ذلك، فإنه بعد وقت قصير من نشر الرسالة، أصدرت السيدة أبوت بيانًا قالت فيه إنها ترغب في "سحب ملاحظاتي كليًا ودون تحفظ وأن أفصل نفسي عنها".

وكتبت: "نشأت الأخطاء في مسودة أولية يتم إرسالها". واضاف "لكن لا يوجد عذر واود الاعتذار عن اي معاناة سببتها".

وتابعت النائبة: "العنصرية تتخذ أشكالاً عديدة ولا يمكن إنكار أن الشعب اليهودي قد عانى من آثارها البشعة كما فعل الأيرلنديون والمسافرون وغيرهم الكثير".

وقالت: ومرة أخرى أود أن أعتذر علنا عن هذه التصريحات وأي محنة نجمت عنها ".

انتقادات مشتركة

وجاءت الانتقادات للنائبة من نواب حزب المحافظين ومن داخل حزب العمال وهو حزب السيدة أبوت. وقال جوناثان أشوورث، وزير العمل في الظل والمعاشات التقاعدية، إن الرسالة "مسيئة للغاية" و"خاطئة بشدة".

وكتب وزير الطاقة المحافظ غرانت شابس على تويتر: "مرة أخرى، يتعين على اليهود أن يستيقظوا ويروا نائبًا من حزب العمل يصرخ بشكٍل عرضي عن معاداة السامية البغيضة. يا زعيم حزب العمال كير ستارمر هل ستفعل أي شيء فعلاً؟".

ببساطة غير مقبول

وقال وزير الداخلية السابق ساجد جاويد إنه "فزع من هذا التقليل من العنصرية ضد اليهود وغيرهم من الجماعات التي قد لا يكون لديها لون معين من الجلد".

وقال: "إن إعادة تعريف العنصرية بطرق غامضة تلحق الضرر بقضية معالجتها - سواء كانت الأغلبية مقابل الأقلية، أو الأقلية مقابل الأقلية، أو" نقاط الاختلاف "الأخرى".

وغرد الممثل الكوميدي ديفيد باديل: "في منتصف القرن العشرين، قُتل 6 ملايين يهودي بعد تصنيفهم على أنهم عرق أدنى. لست متأكدًا من أن هذا تحيّز".

معاداة السامية

وقالت الحملة العمالية ضد معاداة السامية إن تعليقات النائبة أبوت "ببساطة غير مقبولة". وقالت المجموعة إن الإحصاءات تظهر أن واحداً من كل خمسة يهود في المملكة المتحدة تعرض لهجوم عنصري، حيث أبلغ أكثر من واحد من كل ثلاثة في مجتمع الغجر والروما والرحالة عن نفس الشيء.

وأضافت أن "أبوت إما أن تكون مضللة بشكل محزن أو أنها متعصبة بشكلٍ متعمد. لا ينبغي التسامح مع أي منهما".

وقال مجلس نواب اليهود البريطانيين إن الرسالة "مخزية واعتذارها غير مقنع على الإطلاق".

وأيدت حركة العمال اليهودية قرار الحزب تعليق عضوية السيدة أبوت، التي أشارت إلى أنها "تغلبت على العنصرية والتحيّز لتصبح أول امرأة سوداء نائبة في بريطانيا". وجاء في البيان "يجب أن نتحد في كفاحنا ضد العنصرية، لا أن ننقسم ضد بعضنا البعض".

