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واشنطن: أدلى نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس بشهادته أمام القضاء الخميس في إطار تحقيق فدرالي حول دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 2021 على مبنى الكابيتول، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ومثل بنس أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن تنظر في ما إذا كانت ستقاضي الرئيس السابق ومستشاريه في محاولة 6 كانون الثاني/يناير 2021 لمنع جو بايدن بالقوة من أن يصبح رئيسا.

وسعى محامو ترامب لمنع شهادة بنس بحجة أن صلاحية تنفيذية كان يتمتع بها كرئيس تعني أن بإمكانه منع بنس من التحدث عن أمور داخلية في البيت الأبيض. والأربعاء، رفضت محكمة فدرالية طلب ترامب هذا.

وكان بنس لاعبا أساسيا في مجريات يوم السادس من كانون الثاني/يناير 2021. ففي ذلك اليوم، كان سيترأس الكونغرس الأميركي بمجلسيه ليصادق رسميا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

متذرّعا بادعاءات غير مثبتة عن عمليات تزوير ومبررات قانونية لا أساس لها، حضّ ترامب بشكل متكرر بنس على عدم المصادقة على فوز بايدن.

كذلك، طلب من الآلاف من أتباعه الاحتجاج في ذلك اليوم في واشنطن، في تظاهرة تحولت إلى أعمال شغب بعدما حاول المشاركون دخول مبنى الكابيتول، ما أجبر أعضاؤه على وقف عملية المصادقة.

وجرت محاكمة وإدانة عدد من الضالعين بشكل مباشر في الهجوم على الكابيتول بتهمة التآمر التحريضي، فيما يُحقق مع ترامب من جانب المستشار الخاص في وزارة العدل جاك سميث لمعرفة ما إذا كان دوره انتهك القوانين الجنائية.

وتأتي شهادة بنس فيما يدرس احتمال خوضه السباق الرئاسي في منافسة ترامب في المعسكر الجمهوري في العام 2024.