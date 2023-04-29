قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



طهران: انتقد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي السبت وجود القوات الاميركية في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته نظيره العراقي في طهران لإجراء محادثات.

وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في شمال شرق سوريا.

ويتواجد الأسطول الخامس الاميركي في البحرين.

وقال رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها".

وأكد رئيسي أن "علاقاتنا مع العراق مبنية على مصالحنا المشتركة" مشيراً أن "الاميركيين يفكرون بمصالحهم وليس بمصالح دول المنطقة".

وشدد رئيسي على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخصوصا المجال الأمني.

وتابع "تتواصل العلاقات بين البلدين في مجال البنية التحتية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة".

ولفت الى أنه تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، مؤكداً أن "أمن العراق وحدوده مهم جداً لنا".