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إيلاف من لندن: كُشف النقاب الخميس عن تفاصيل مباحثات في طهران أجراها الكاظمي مع الرئيس الإيراني وعدد من القادة .. فيما بحث برهم صالح في بغداد تطورات الأوضاع الداخلية.

واليوم انهى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي زيارة لايران التقى خلالها مع عدد من المسؤولين هناك يتقدمهم الرئيس ابراهيم رئيسي كما قال مكتبه في بيان استلمت "ايلاف" نصه مشيرا الى ان المباحثات شملت ايضا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.



الكاظمي مجتمعا في طهران الاسبوع الماضي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان (اعلام ايراني)

واضاف ان مباحثات الكاظمي في طهران مع القادة الايرانيين تناولت

عدداً من الملفات والمواضيع المهمة كما تطرقت الى قضايا تخص مصلحة العراق والمنطقة وشعوبها.

وسبق للكاظمي ان بحث في طهران الاسبوع الماضي مع عبد اللهيان تطورات الاوضاع في المنطقة وعلاقات بلديهما وتطورات الاوضاع في المنطقة كما قال الاعلام الايراني في تقرير تابعته "ايلاف".

وكان عبداللهيان قد اجرى محادثات في طهران مع الكاظمي خلال زيارته الى طهران منتصف عام 2022 حول آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وقال عبداللهيان في ذلك الاجتماع بأن بلاده تعتبر حل مشاكل المنطقة يجب ان يجري من داخل المنطقة، وثمن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين ايران والسعودية .. منوها الى ان إيران تؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين.

وكانت ولاية الكاظمي في رئاسة الحكومة العراقية قد انتهت في 27 تشرين الاول اكتوبر عام 2022 والتي كان قد بدأها في الثامن من حزيران يونيو عام 2020 .

برهم صالح يبحث في بغداد تطورات الاوضاع الداخلية

ومن جهته بحث الرئيس العراقي السابق برهم صالح في بغداد اليوم في اول نشاط رسمي له منذ تنتهاء ولايته مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود الحكومة في مجال الإصلاح والتنمية كما قال مكتب الاخير في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

السوداني ملتقيا في بغداد الخميس 23 فبراير 2023 مع الرئيس العراقي السابق برهم صالح (مكتبه)

كما تمت مناقشة خطوات الحكومة بتطبيق ما تبنته في برنامجها الوزاري من الأهداف الأساسية "التي تصب جميعها في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن الاجتماعي في البلد" بحسب البيان.

كما بحث صالح الذي يقيم في مدينة السليمانية الشمالية مقر حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي جهود العراق في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما تمت مناقشة "آخر المستجدات السياسية والأمنية، على الصعيدين الدولي والإقليمي وجهود العراق في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال ترسيخ مبادئ الحوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول".

كما شهد الاجتماع "استعراض جهود الحكومة في مهام تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامها بما تضمنه من فقرات، وحسب المواعيد المحددة في البرنامج".

يشار الى ان برهم صالح قد شغل منصب الرئيس التاسع لجمهورية العراق خلال الفترة بين 2 تشرين الاول أكتوبر عام 2018 و 13 تشرين الاول عام 2022 .