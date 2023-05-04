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إيلاف من لندن: قالت مسؤولة كبيرة في حكومة جامايكا إن سياسات الحكومة البريطانية "الملكية والعنصرية" تدفع باتجاه النزعة الجمهورية.

وقالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير "حفظ الله الملك" إن أربع كلمات من غير المرجح أن تكون على لسان العديد من الجامايكيين في عطلة نهاية الأسبوع أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال وزيرة كبيرة في حكومة جامايكا إن التتويج قد سرّع من خطط البلاد لتصبح جمهورية، في أقرب وقت في العام المقبل.

استفتاء

وأشارت القناة البريطانية، إلى إمكانية إجراء استفتاء "عاجل" "في وقت مبكر من عام 2024" ، مما يعني أن جامايكا يمكن أن تصبح مستقلة عن الملكية البريطانية ويكون لها رئيسها الخاص بحلول العام المقبل، وفقًا لمارلين مالاهو فورتي ، وزيرة الشؤون القانونية والشؤون الدستورية في جامايكا.

وقالت: "بينما تحتفل المملكة المتحدة بتتويج الملك ، فإن ذلك يخص المملكة المتحدة، جامايكا تتطلع إلى كتابة دستور جديد، من شأنه أن يقطع العلاقات مع الملك باعتباره رئيس دولتنا".

أضافت فورتي: "حان الوقت. جامايكا في أيدي الجامايكيين. علينا أن ننجزها ، خاصة مع الانتقال إلى النظام الملكي. وحكومتي تقول علينا أن نفعل ذلك الآن. الوقت لنقول وداعا!".

ووصفت الوزيرة مالاهو فورتي جدول جامايكا الزمني بأنه "طموح" ، حيث يتطلب مشاورات عامة وتقديم مشروع قانون إلى البرلمان، والتي تأمل في تقديمها هذا الشهر، بعد التتويج الملكي.

قد يستغرق تمرير مشروع القانون ما يصل إلى تسعة أشهر ، وهو ما سيحتاج لاحقًا إلى تمريره من قبل الشعب في استفتاء - فعليًا "انتخابات عامة".

لماذا الان؟

وقال المدعي العام السابق: "كان لدى الكثير من الجامايكيين عاطفة حارة وتعارفوا مع الملكة إليزابيث الثانية. وعندما أصبحت جامايكا مستقلة، كانت الملكة إليزابيث على العرش بالفعل. لكنهم لا يتعاطفون مع الملك تشارلز. إنه أجنبي كما هو الحال بالنسبة لنا. الأمر سهل وبسيط."

وقالت الوزيرة مالاهو فورتي إن رغبة حكومتها في تقرير مصير جامايكا قد تأثرت جزئيًا بـ "مجموعة القضايا الخاصة بالعائلة الملكية داخليًا".

أضافت: "قضايا ، ظهرت في الأخبار. الجامايكيون يقولون إن هذا هو الوقت المناسب لجامايكا لفرز نفسها والقيام بذلك يعني أننا نريد شكلاً آخر من أشكال الحكومة".

وقالت فورتي إن "جامايكا لديها علاقة ’معقدة‘ مع المملكة المتحدة. موضوع إعلان [الجمهورية] يدور حول أننا نقول وداعًا لشكل من أشكال الحكم المرتبط بماض مؤلم من الاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي".

في الأخير، فإنه وفقًا للمكتبة الوطنية في جامايكا، خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ، تم إرسال حوالي 600000 أسير أفريقي قسراً إلى جامايكا، مما جعل بريطانيا واحدة من أكبر تجار الرقيق في المحيط الأطلسي في القرن الثامن عشر. وهذا الحدث التاريخي لا يزال قضية رئيسية في الوقت الحاضر.