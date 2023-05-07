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إيلاف من لندن: أعلن العراق الأحد عن تسلمه 4 طائرت عسكرية من أصل 12 تعاقد عليها مع باكستان بكلفة 664 مليون دولار مؤكداً العمل على تطوير القوة الجوية ورفدها بأحدث الطائرات المقاتلة.

وقال وزير الدفاع ثابت العباسي خلال الاحتفال بالذكرى 92 لتأسيس القوة الجوية العراقية اليوم أن الطائرات الباكستانية سيكون لها دور كبير في تدريب الطلاب الطيارين مؤكدًا أن وزارته تعمل على تطوير صنف القوة الجوية ورفده بأحدث الطائرات المقاتلة.

وأشار إلى أن القوة الجوية تعد من أهم الصنوف العسكرية الساندة للقوات البرية والذي تحسم من خلاله العديد من المعارك.. مشيراً الى "الصور المشرفة التي سطرها أبطال القوات الجوية العراقية خلال المعارك التي خاضها الجيش العراقي ولاسيما معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابي، حيث كانت لهم اليد الالشجاع في دحر معاقل الإرهاب ودك اوكاره والقضاء عليه".



طائرة جي أف الباكستانية المقاتلة وصلت الى العراق الاحد 7 مايو 2023 أربع منها من أصل 12 متعاقد عليها (فيسبوك)

وأضاف: "استلمنا اليوم الدفاع الأولى التدريبية من نوع سوبر مشار من باكستان وسيكون لها دور كبير في تدريب الطلاب الطيارين".. وقال "إننا على يقين تام بأن القوة الجوية كانت وستبقى الحارس الأمين لسماء العراق وأن أبطال هذا الصنف لن يتوانوا لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن".

4 طائرات من أصل 12

ومن جانبه أكد قائد القوة الجوية الفريق الركن شهاب جاهد أن أربع طائرات مقاتلة من أصل 12 وصلت الى العراق بالتزامن مع الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية.

اما الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول فقد أشار الى أن "مهام القوة الجوية ليست قتالية فقط، وأنما لدينا أسراب أخرى للنقل حيث اشتركت طائرات C130 وطائرات انتينوف في نقل العوائل خلال عمليات التحرير من داعش وخاصة في حديثة والبغدادي وأرسال المؤن كما شاركت في رمي المنشورات على المناطق التي كانت تتواجد في العصابات الإرهابية.

وأوضح أنه "بعد عام 2003 كان هناك دور كبير في إعادة بناء القوة الجوية، وتم إدخال طائرات f16 وT50 الكورية".. مؤكداً "وجود تحديث لاستكمال بناء قدرات القوات الجوية.

وأوضح أن "الطيارين العراقيين وقيادة القوة الجوية اشتركوا في عمليات مساعدة الوزارات الأخرى خلال فترة جائحة كورونا حيث كان لها دور في نقل للقاحات من الصين كما قدمت القوات الجوية الإعانات للجارتين تركيا وسوريا خلال الزلزال فضلاً عن مساهمتها في نقل الجالية العراقية في السودان" كما نقلت عنه الوكالة .

طائرات بكلفة 664 مليون دولار

وكان العراق قد وقع مع باكستان عام 2021 عقدًا لشراء 12 طائرة من نوع JF-thunder بكلفة 664 مليون دولار.

وقد تمت الموافقة على هذه الصفقة الدفاعية العسكرية من قبل الحكومتين العراقية والباكستانية ليكون العراق أول دولة عربية وأسلامية تشتري هذه الطائرات المقاتلة من باكستان.

وكانت باكستان قد استضافت معرضاً دفاعياً كبيراً في بغداد في نيسان/ أبريل عام 2021 وحل خلالها الطيارون الباكستانيون بهذه الطائرة المقاتلة المتعددة المهام وهو ما أثار إعجاب القيادة العراقية.

و(جي اف-17) طائرة مقاتلة أسرع من الصوت ومتعددة الأدوار وقادرة على القيام بدوريات جوية قتالية وحظر جوي وخوض معركة متكاملة تتجاوز النطاق البصري وتنفيذ ضربات بحرية بعيدة المدى وتشن ضربات أرضية دقيقة.

وكان العراق قد أبرم خلال السنوات الاخيرة العديد من الاتفاقات العسكرية المتعلقة بالتسليح مع دول عدة منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ودول أخرى لكن اللجان المعنية أشرت شبهات فساد في بعض هذه العقود.

وسبق لموقع "دفنس نيوز" الأميركي المهتم بالشؤون العسكرية أن أشار الى أن الجيش العراقي يسعى إلى الحصول على عدة أنظمة دفاعية من أصول مختلفة بما في ذلك مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات بدون طيار ومدفعية و دبابات تي 90 الروسية.