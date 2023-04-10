قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



بكين: أكدت الصين أن طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان الاثنين موضحة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة.

وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية الصينية أن "أسرابا عدة من المقاتلات من طراز اتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة...نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان" فيما قالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا "في مناورات اليوم".