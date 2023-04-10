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واشنطن: أعلنت البحرية الأميركية أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت الاثنين في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

وقالت البحرية الأميركية في بيان "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار" مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي.

على بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.

محاكاة لضربات حول تايوان

وأتت المناورات إثر لقاء جمع الأسبوع الماضي في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.

وتثير هذه المناورات تنديد تايبيه ودعوات إلى التهدئة من جانب واشنطن التي قالت إنها "تراقب تصرفات بكين عن كثب".

وقالت بكين الاثنين إن مقاتلات صينية تحمل "ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان وأن حاملة الطائرات الصينية "شاندوغ" تشارك في المناورات التي دخلت يومها الثالث.

وأوضحت الصين أيضا أن المناورات تشمل محاكاة "ضرب طوق" على تايوان.