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واشنطن: أدّت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أميركية عدّة في نهاية الأسبوع إلى مقتل 32 شخصاً على الأقلّ، وفق السلطات.

وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي (جنوب) الأحد تسجيل 15 حالة وفاة مرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشرطة المحلية أنّ تسعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ماكنيري شرق ممفيس، بينما قتل طفلان وشخص بالغ في ممفيس.

ويضاف ضحايا تينيسي إلى 17 قتيلاً آخر سقطوا في ولايات أركنساو وميسيسيبي وألاباما (جنوب)، وإيلينوي وإنديانا (شمال)، وديلاوير الواقعة على الساحل الشرقي.

من جهته، قال الرئيس جو بايدن الأحد "نعمل من كثب مع ولاية إنديانا والولايات المتضرّرة الأخرى أثناء تقييمها للضرر ونحن على استعداد للاستجابة لأيّ طلبات مساعدة فدرالية إضافية".

وتُعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبّؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب.

واجتاح إعصار ولاية ميسيسيبي قبل أسبوع ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وخلّف أضراراً جسيمة بالممتلكات. وزار الرئيس بايدن المنطقة الجمعة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، لقي نحو 80 شخصاً مصرعهم بعد أن ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.