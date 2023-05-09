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باريس: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"شجاعة" صحافي وكالة فرانس برس أرمان سولدين الذي قُتل الثلاثاء في هجوم صاروخي في شرق أوكرانيا، مؤكداً أنه يشاطر "أقرباءه ورفاقه الألم".

وجاء في تغريدة أطلقها ماكرون "صحافي وكالة فرانس برس وأحد مواطنينا أرمان سولدين قُتل في أوكرانيا. بشجاعة ومنذ الساعات الأولى للنزاع كان عند الجبهة لتوثيق الحقائق".

من جهتها شدّدت رئيسة الوزراء الفرنسية إيزابيل بورن على أن موت سولدين "المأسوي" خلال "تغطيته الحرب في أوكرانيا يذكّرنا بشجاعة كل الصحافيين الذين تعهّدوا توفير التغطية الإعلامية لنا مخاطرين بحياتهم".

مقتل سولدين

وقع القصف قرابة الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) قرب بلدة تشاسيف يار غير البعيدة من باخموت والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا.

وتعرض أفراد فريق فرانس برس لنيران صواريخ غراد أثناء وجودهم مع مجموعة من العسكريين الأوكرانيين.

قُتل سولدين البالغ 32 عامًا والذي يحمل الجنسية الفرنسية والمتحدّر من أصول بوسنية عندما سقط صاروخ قرب المكان الذي كان يحتمي فيه.

ولم يصب باقي أعضاء فريق وكالة فرانس برس بأذى.

ومساء الثلاثاء وقف النواب في الجمعية الوطنية وصفّقوا تكريما لسولدين.