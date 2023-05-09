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تشاسيف يار (أوكرانيا): لقي منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة فرانس برس أرمان سولدين مصرعه الثلاثاء في قصف قرب تشاسيف يار في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون في فرانس برس شهدوا الحادث.

وقع القصف قرابة الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) قرب بلدة تشاسيف يار غير البعيدة من باخموت والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا.

تعرض افراد فريق فرانس برس لنيران صواريخ غراد أثناء وجودهم مع مجموعة من العسكريين الأوكرانيين.

قُتل سولدين البالغ 32 عامًا عندما سقط صاروخ قرب المكان الذي كان يحتمي فيه.

ولم يصب سائر أعضاء فريق وكالة فرانس برس بأذى.

وقال رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس "الوكالة بأكملها حزينة لفقدان أرمان".

وأضاف فريس "مقتله تذكير رهيب بالمخاطر والأخطار التي يواجهها الصحافيون كل يوم أثناء تغطية النزاع في أوكرانيا".

على خط المواجهة

وُلِد سولدين في سراييفو ويحمل الجنسية الفرنسية.

بدأ العمل متدرباً في مكتب الوكالة في روما عام 2015 قبل أن يتم تعيينه في لندن.

وكان ضمن أول فريق أرسلته وكالة فرانس برس إلى أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، ووصل إلى أوكرانيا في اليوم التالي لبدء الحرب.

عاش سولدين في أوكرانيا منذ أيلول/سبتمبر، وقاد تغطية الفريق الاستثنائية وسافر بانتظام إلى خط المواجهة في الشرق والجنوب.

برحيل سولدين، يرتفع عدد الصحافيين والمساعدين والسائقين الذين قتلوا أثناء تغطيتهم الحرب في أوكرانيا إلى 11 على الأقل، وفق "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين".

وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل شتويند في بيان "عمل أرمان الرائع لخّص كل ما جعلنا فخورين للغاية بتغطية وكالة فرانس برس في أوكرانيا".