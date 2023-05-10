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بحث مساعد وزير خارجية الكويت لشؤون آسيا السفير سميح حيات مع نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون السياسية السفير تشوي يونغ سام اليوم الأربعاء آخر المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم السلام والاستقرار على المستوى الدولي.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" بيان وزارة خارجية الكويت الصحفي حول الاجتماع الذي عُقِد في مقر وزارة الخارجية الكورية بحضور سفير الكويت ذياب الرشيدي.

وذكر البيان أن "اللقاء تم في مناسبة انعقاد أعمال الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الصديقة".

وأضاف انه "تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية المتميّزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة التعاون في مجالات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري."



لقطة من اللقاء الذي عقد في وزارة الخارجية الكورية(كونا)



وكان السفير "حيات" قد عقد لقاء قبل بدء جولة المشاورات السياسية مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري السفير تشانغ هو جين حيث قدم رسالة خطية من قبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى نظيره الكوري بارك جين.



السفير "حيات" يسلّم النائب الأول لوزير الخارجية الكوري السفير تشانغ هو جين رسالة خطية من قبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى نظيره الكوري بارك جين(كونا)