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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي مع إطلاق إحدى الصحف الإلكترونية المحلية أول مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأثارت المذيعة الشقراء تعليقات المغردين بعد ساعات قليلة من إعلان صحيفة "كويت نيوز"، التي يتابعها أكثر من مليون و200 ألف شخص على تويتر، عن أول مذيعة في دولة الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي، مطلقة عليها اسم "فضّة".

وظهرت المذيعة "فضّة" بلباس رسمي موجهة حديثها للجمهور بالقول: "أنا فضّة، أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم".

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

مستقبل العمل الإعلامي والصحفي

حظيت مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين المهتمين في مجالي الصحافة والإعلام.

وتحدث المتفاعلون مع الخبر عن مستقبل مهنة مقدمي البرامج في ظل هذا التطور التكنولوجي.

واعتبر بعضهم أن الذكاء الاصطناعي لن يكون منافساً لمقدمي أو مذيعي التلفزيوني لافتقاده للكثير من المهارات التي لا يتقنها إلا الإنسان الحقيقي.

وطالب أسامة نفاع في تغريدة العاملين في مهنة مقدمي أو مذيعي التلفزيون بتغيير مهنتهم، قائلا إن "المذيعة فضة ستأخذ مكانكم".

غير نشاطك يابو شبيب #المذيعة_فضة

بتاخذ مكانك

خل نشتغل بالغنم والا نبيع رقي أبرك@rasheedalfaam pic.twitter.com/96J5ex7sqm — #أسامة_نفاع (@osamanafa3) April 8, 2023

ويخالف محمد المحيا الرأي القائل إن مذيعي الذكاء الاصطناعي سيأخذون مكان المذيع البشري، إذ يعتبر أنهم ليسوا منافسين خطيرين، على الأقل في الوقت الراهن، وذلك لأسباب تتعلق بلغة الجسد البشرية لا تمتلكها هذه التقنية.

الزميلة المذيعة ( فضة)، وهي مذيعة #الذكاء_الاصطناعي وغيرها من زملاء وزميلات المهنة الاصطناعيين منافسين ليسوا خطرين على المذيع ( البشري)، على الأقل في الوقت الراهن لأنها وغيرها يفتقدون الى لغة الجسد ومنها تعابير الوجه وتلوين الصوت وكلها ركائز مهمة في مهنة المذيع لكي يقنع الجمهور. pic.twitter.com/U9kwsSPyID — محمد المحيا (@AlmohyaMohammed) April 10, 2023

ويصف الدكتور فيصل الكندري التقنية المستخدمة في مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" بغير المتقدمة، قائلا: "التطور هو محاورة المذيعة وطلب معلومات وأخبار منها كما هو في تقنية ChatGPT".

التقنية المستخدمة ليس متقدمة ، فقط ما قمتم به هو قراءة نص مكتوب من (فضة) بدلا من أن يكون استماعا ، التطور هو محاورة المذيعة وطلب معلومات وأخبار منها كما هو في تقنية ChatGPT — Dr.Faisal Alkandari (@faisalkandari) April 8, 2023

لماذا شقراء وتتحدث بلهجة أجنبية؟

كما ثار جدل في عدد من التغريدات حول شكل المذيعة الافتراضية، لأنها شقراء اللون وتتحدث بلهجة غير اللهجة الكويتية، وطالب مغردون بتطويرها مستقبلا من حيث الصوت والشكل.

وتساءلت الدكتورة سارة المضف عن تصميم شكل مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" لتبدو أجنبية.

ليش فضة شكلها أجنبية؟ — Dr. Sara Almudhaf (@sara_almudhaf) April 9, 2023

واستغرب محمد الخديدي في تغريدته من طريقة المذيعة الافتراضية، واصفا إياها بالرد الآلي.

مع تقديري للزميلة فضة .. الا ان تقييمي لها



رد آلي لبنك و كثير عليها بعد 😂 — محمد الخديدي 🎙🇸🇦 (@KHD_FM) April 10, 2023

كما طالبت سارة وزعان في تغريدتها بضرورة تغيير شكلها وصوتها ما أمكن.

الصوت ضروري يتغير واذا امكن الشكل او المذيعه كلها — saraa_wazaan (@saraalwazaa) April 9, 2023

بين إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي

ومن جهة أخرى، اعتبر سليمان نواف أن تقنية الذكاء الاصطناعي للمذيعين لها فوائد كبيرة منها التوفير المالي للرواتب، كما أن لديهم القدرة على العمل على مدار الساعة.

#فضة و #حصة 🇰🇼

مذيعات قنوات #الكويت الجدد

لا رواتب ولا يتعبون ولا مكياج ولا عمليات تجميل ويشتغلون 24 ساعة

.

.#الذكاء_الاصطناعي pic.twitter.com/uzII8AHS0T — ‏ ‏ خاتم سُليمان | نواف (@al5atam) April 10, 2023

ووصفت حنان الكاظمي هذا التطور التكنولوجي بالمؤذي والمزعج، واستغربت من مقولة أنه قد يؤدي إلى الاستغناء عن البشر.

عساني ما سمعتها والعياذ بالله😫 بصراحة التطور هذا مؤذي ومزعج! يعني يبون يشلون الناس خلاص! — حنان الكاظمي♎︎ (@hanoman72) April 9, 2023

وتؤكد سهام الأستاذ أن الذكاء الاصطناعي قد يخلق فرصاً وظيفية جديدة، كما أنه يهدد الوظائف القائمة وينذر ببطالة قادمة ومنافسة أشد على الوظائف.

الكويت تدشن بالمذيعة #الافتراضية "فضة" مرحلة جديدة تحمل فئة جديدة من العاملين "الروبوتات"



قد يخلق #الذكاء_الاصطناعي فرص وظيفية جديدة و يهدد الوظائف القائمة و ينذر ببطالة قادمة و منافسة أشد على الوظائف

#AI #ArtificialIntelligence pic.twitter.com/JYt1yxeAQY — Siham Alostath (@alostathsm) April 10, 2023

"فضّة تعكس التنوع الاجتماعي في الكويت"

قال المدير الشريك لصحيفة "كويت نيوز" الالكترونية، عبد الله بوفتين ،إن مذيعة الذكاء الاصطناعي "فضّة" قيد التجربة للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر مستقبلاً.

وأضاف عن أسباب تسمية المذيعة الافتراضية بهذا الاسم، أن فضّة اسم كويتي شعبي قديم يرمز لمعدن الفضّة، وأن الصورة النمطية في الأذهان عن الروبوتات دائماً تكون فضية اللون ومصنوعة من المعدن.

وقال بوفتين إنّ شكل المذيعة "فضّة" بكونها شقراء البشرة واللون يعكس التنوّع الذي يجمع الكويتيين والمقيمين من الأجانب لتمثّل الجميع.

وأكد بوفتين أن فريقاً مختصاً سيعمل على التقييم ورصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، مشيراً إلى احتمالية استخدام "فضّة" في وقت لاحق اللهجة الكويتية، لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على منصة تويتر.

مستقبل الوظائف في خطر

ذكر تقرير صدر الشهر الماضي عن بنك الاستثمار Goldman Sachs أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تتولى أكثر من ربع مهام العمل في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن في المقابل قد تخلق وظائف جديدة ويعمل على ازدهار الإنتاجية.