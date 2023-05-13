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موسكو: اتهمت موسكو كييف السبت باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" ضد "أهداف مدنية" في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو التي زوّدت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية".

وأشارت الى أن الهجوم ليل الجمعة استهدف مصنعين مدنيين، مضيفة "تضررت مبانٍ سكنية قريبة. أصيب مدنيون بجروح، بينهم ستة أطفال".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-24" كانت تحمل هذه الصواريخ، وطائرة حربية من طراز "ميغ-29".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الخميس عزمها إرسال صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، لتكون بذلك أول دولة تقوم بتزويد كييف أسلحة بعيدة المدى، في خطوة اعتبرتها روسيا "شديدة العدائية من جانب لندن".

يطلق هذا الصاروخ من الجو وهو "مصمم لتلبية المتطلبات الملحة للهجمات المخطط لها مسبقا ضد أهداف ثابتة عالية القيمة" بحسب الشركة المصنّعة.