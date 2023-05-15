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بكين: حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي في الـ78 من العمر مقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس، على ما أعلنت محكمة محلية الإثنين.

ومن النادر نسبياً في الصين إصدار حكم بهذه الشدة على مواطن أجنبي بهذه التهمة.

وأفادت محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو بشرق الصين في بيان أن جون شينغ-وان ليونغ "دين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة".

كما صودرت منه أملاكه الخاصة البالغة 500 ألف يوان (66 ألف يورو) خلال المحاكمة التي جرت الإثنين.

ولم يذكر البيان بدقة طبيعة الوقائع المنسوبة إليه.