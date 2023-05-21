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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك السبت أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين.

وذكر البيان أنّ وقف النار "يُمكن تمديده بموافقة الطرفين" اللذين اتّفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة، وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة".