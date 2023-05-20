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شكرت قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" الأشقاء العرب على الاهتمام والتضامن الكبير مع شعب السودان في ظروف الحرب.

وإذ أكدت حرصها على "التواصل الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة لتوضيح الحقائق بشأن الأوضاع في السودان"، رحبت بمضمون البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي استضافتها مدينة جدة السعودية أمس (الجمعة19 مايو\ ايار 2023).

وذلك في بيان نشرته عبر حسابيها على «فيسبوك» و«تويتر» ليل الجمعة\السبت، جاء فيه: "نرحب بالبيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي أنهت أعمالها بحضور القادة العرب في مدينة جدة السعودية واعتماد (إعلان جدة) الذي ناقش العديد من القضايا الهامة، وعلى وجه الخصوص الأزمة السودانية".

يشار إلى أن بيان "القمة العربية" تناول الأزمة السودانية مؤكداً على متابعة تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في السودان، معرباً عن قلق بالغ من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دول المنطقة وشعوبها.



وفيما اعتبر البيان أن "اجتماعات جدة التي بدأت في 6 مايو\ ايار 2023 بين الفرقاء السودانيين خطوةً مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه، شدد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني منعًا لتأجيج الصراع الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين.