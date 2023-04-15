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الخرطوم: قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف ب "حميدتي" الذي تخوض قواته معارك ضد الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان إنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش.

في تصريحات عبر الهاتف لقناة الجزيرة، أكد حميدتي "لن نتوقف إلا بعد السيطر ة على كل مواقع الجيش (..) لا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر".