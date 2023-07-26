كييف (أوكرانيا): أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الاربعاء أنها اعترضت 36 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في موجة قصف جديدة، وذلك في الشهر الثامن عشر من غزو موسكو لأوكرانيا.

وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك على تلغرام "في 26 تموز/يوليو، تم تدمير 36 صاروخ كروز للعدو"، من دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم.

وقالت القوات الجوية إن القوات الأوكرانية اعترضت ثلاثة صواريخ طراز "كاليبر" في حملة ضربات أولى بعد الظهر، ثم 33 صاروخاً طراز "أكس-101" و"أكس-555" مساء.

وأوضح المصدر نفسه أن الصواريخ أطلقت من ثماني قاذفات استراتيجية روسية "تو-95" من الجهة الجنوبية الشرقية في اتجاه غرب أوكرانيا.

كذلك، أشارت القوات الجوية الى قصف روسي آخر مساء الأربعاء بواسطة مقاتلات "ميغ-31" أطلقت أربعة صواريخ فرط صوتية طراز "كينجال" يصعب اعتراضها.

وطاولت هذه الضربة منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا والتي سبق أن استهدفتها روسيا مراراً.

وأضافت القوات الأوكرانية أن "المعلومات المتصلة بتداعيات إطلاق (صواريخ) +اكس-47 كينجال+ هي في طور التوضيح".

قصف المدن الأوكرانية

وفي منطقة دنيبرو بوسط شرق أوكرانيا، أعلن الحاكم سيرغي ليساك عبر تلغرام أن شظايا صاروخ روسي تسببت باندلاع حريق تمت السيطرة عليه من دون أن يسفر عن ضحايا.

وكثفت موسكو قصفها للمدن الأوكرانية منذ أسبوعين، مستهدفة خصوصاً ميناء أوديسا على البحر الأسود حيث تضررت منشآت مخصصة لتصدير الحبوب.

وتعلن روسيا بانتظام أنها تضرب أهدافاً عسكرية في منطقة خميلنيتسكي التي تبعد مئات الكيلومترات من خط الجبهة.