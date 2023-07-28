موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في اليوم الثاني من قمة روسية-أفريقية في سان بطرسبرغ، إن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح بوتين أمام عدد من كبار المسؤولين الأفارقة "لنأخذ مثلا مبادرة مجموعة من الدول الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية. إنها مشكلة خطرة، لا يمكننا دراستها".

وأضاف "هذا يعني الكثير، لأنه في السابق، كانت مهمات الوساطة حكرًا على دول تعتبر ديموقراطيات متقدمة. أما اليوم، فأفريقيا مستعدة أيضاً للمساعدة في حل مشكلات تبدو خارج مجال اهتماماتها الأساسية".

وقال بوتين "نحن نحترم مبادراتكم وندرسها بعناية".

القمة الروسية-الأفريقية

وتأتي القمة الروسية-الأفريقية بعد أكثر من أسبوع من انتهاء مفاعيل اتفاق الحبوب الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الصراع مع روسيا، ما أثار قلق دول أفريقية.

وسعى قادة الدول الأفريقية الى التوسط لإيجاد حلّ للنزاع. وقام وفد ضم عددًا من القادة الأفارقة منتصف حزيران/يونيو، بزيارة موسكو وكييف، ودعوا خلال لقائهم بشكل منفصل بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الى وقف الأعمال الحربية، من دون أن تحقق جهودهم أي نتيجة تذكر.

ورفضت أوكرانيا وقتها الحل الذي قدّمه الوفد الأفريقي، قائلة إن من شأنه تجميد الصراع من دون ضمان رحيل القوات الروسية.

من جهته، اعتبر الكرملين أن الخطة الأفريقية "صعبة التنفيذ" مؤكداً في الوقت نفسه أن بوتين "أعرب عن اهتمامه بدراستها".

وتضمّنت مقترحات السلام الأفريقية "خفض التصعيد من المعسكرين" و"الاعتراف بسيادة" الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة وتقديم "ضمانات أمنية" لجميع الأطراف.