إيلاف من لندن: وجه الادعاء الفيدرالي الأميركي 19 اتهاماً للمليادرير البريطاني جو لويس تتعلق بالتلاعب بسوق الأسهم، والإدلاء بتصريحات مضللة، وتسريب معلومات سرية.

وحسب تقارير تم اتهام جو لويس، الذي تمتلك عائلته نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي لكرة القدم، بتهمة تدبير مخطط تداول داخلي في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصة في نيويورك، بدعوى مدنية ضد لويس وصديقته كارولين كارتر، والطيارين الخاصين لجو لويس وهما باتريك أوكونور وبرايان واج، بارتكاب عمليات احتيال في سوق الأسهم، للمطالبة بتوقيع غرامات عليهم، ومصادرة المبالغ التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

وثيقة

وتكشف وثيقة من 29 صفحة أن المدعين في نيويورك قد اتهموا الملياردير البريطاني بإدارة مخطط "وقح"، حيث كان يقوم بموجبه بإبلاغ العشاق والأصدقاء والمقربين بمعلومات سوق الأوراق المالية الخاصة، والتي استخدموها لكسب الملايين.

وقال محامي الملياردير من العمر 86 عامًا إن الاتهامات "خطأ فادح في الحكم".

يذكر أن جو لويس لعائلة يهودية في الطرف الشرقي من لندن في فبراير 1937. وكانت الأسرة تعيش فوق حانة في راو رومان رود، وكان لويس ترك المدرسة في سن الخامسة عشرة للمساعدة في إدارة أعمال الطعام الخاصة بوالده تايفستوك بانكويتنغ Tavistock Banqueting.

وبعد أن بدأ نادلًا، أشرف لويس على توسع الشركة في سوق السياحة، واستهدف الزوار الأميركيين من خلال تجارب "مأدب القرون الوسطى" في مطاعم ذات طابع خاص عبر منطقة ويست إند الشهيرة بالترفيه في لندن.

وكان لويس منح هارد روك كافيه ومؤسس بلانيت هوليوود روبرت إيرل وظيفته الأولى وتفاخر أيضًا بملهى هانوفر جراند الليلي كجزء من محفظته، حيث وصفه أحد الزملاء ذات مرة بأنه "متعلم طبيعي".

في عام 1979، باع الشركة، مما جعله مليونيراً ورآه ينتقل إلى جزر البهاما.

واكتسبت مجموعة تافيستوك غروب Tavistock Group التي أسسها قبل بضع سنوات أكثر من 200 أصل في 13 دولة، بما في ذلك Tottenham نادي توتنهام هوتسبر وسلسلة الحانات البريطانية ميشيلز وباتلرز Mitchells & Butlers.



عملات أجنبية

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز)، فإنه بعد أن غامر في تداول العملات الأجنبية (FX)، ارتفعت ثروة لويس في أوائل التسعينيات عندما زُعم أنه تعاون مع الملياردير الأمريكي جورج سوروس للمراهنة على أن الجنيه سوف ينهار من آلية سعر الصرف الأوروبية (EERM).

وبعد ثلاث سنوات من جعله الأربعاء الأسود غنيًا، ورد أنه فعل الشيء نفسه من خلال بيع البيزو المكسيكي.

وفي أواخر التسعينيات، أبدى اهتمامًا ماليًا بكرة القدم عندما أسس نجله تشارلي لويس ثم دانيال ليفي رعايته آنذاك شركة الاستثمار الوطنية الإنجليزية. بينما ركز ابنه على المطاعم، تم تكليف السيد ليفي بمهمة كرة القدم.

وقبل شراء الحصة المسيطرة لزميله السير آلان شوغر في توتنهام مقابل 22 مليون جنيه إسترليني في عام 2001، واستثمر الرجلان في جوانب من بينها سلافيا براغ وفيسينزا وإيه إي كيه أثينا ورينجرز.

يذكر ان دانيال ليفي، الذي أشرف على انتقال توتنهام إلى ملعبه الجديد الذي تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه إسترليني، هو الآن صاحب أطول فترة خدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقف لويس عن كونه "شخصًا يتمتع بقدر كبير من السيطرة" على توتنهام العام الماضي بعد أن قال النادي إن هناك "إعادة تنظيم لصناديق لويس فاميلي تراست".

قائمة الأثرياء

وياتي لويس الآن في المرتبة 39 في قائمة صنداي تايمز للأثرياء لعام 2023، بقيمة صافية تقدر بـ 5 مليارات جنيه إسترليني، تتركز اهتماماته الرياضية خارج كرة القدم بشكل أساسي على الغولف والإبحار.

وعانى المليادرير البريطاني من خسائر تصل إلى مليار دولار (774 مليون جنيه إسترليني) بعد انهيار بنك الاستثمار الأميركي بير ستيرنز خلال الأزمة المالية. كما فشلت استيلائه على دار المزادات البريطانية المرموقة كريستيز.

وفي الآونة الأخيرة، خسر مشروع تطوير Lake Nona في أورلاندو فلوريدا صفقة مع ديزني، والتي كانت ستشهد انتقال 2000 موظف إلى هناك.

وبصفته جامعًا فنيًا، حصل الملياردير البريطاني جو لويس على أعمال أمثال بيكاسو وماتيس وفرويد وبيكون.