موسكو: أكّد الجيش الروسي السبت أنه قصف قبل يوم مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو (وسط شرق)، حيث استهدف صاروخ أيضًا مبنى سكنيًا وتسبب بإصابة تسعة أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مساء 28 تموز/يوليو، قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة".

وأفاد البيان أنّ الجيش الروسي يواصل "عملياته الهجومية" في منطقة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو أنها تقدمت بضعة كيلومترات في الأسابيع الأخيرة.

استهداف دنيبرو

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك إن الحصيلة النهائية للضربة التي استهدفت دنيبرو بلغت تسعة جرحى، من بينهم طفلان.

وكتب على تلغرام "لم يصب أي منهم بجروح خطيرة". وأكد ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي على تلغرام، أن المجمع السكني المستهدف كان خالياً من السكان.

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربة الروسية طالت أيضاً مبنى جهاز الأمن الأوكراني في دنيبرو.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أوكرانية الطوابق العلوية لمجمع سكني مدمّرة جزئياً، ويتصاعد منها الدخان بينما تناثر الركام في الساحة.