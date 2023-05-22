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كييف (أوكرانيا): استهدفت القوات الروسية مدينة دنيبرو الواقعة في شرق أوكرانيا بـ16 صاروخا و20 مسيّرة هجومية، وفق ما أعلن الجيش الأوكراني الاثنين.

ونُفّذت الهجمات على الجنود والبنى التحتية بواسطة مجموعة من الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة على فيسبوك، مشيرة إلى أن قواتها دمّرت جميع المسيّرات وأربعة صواريخ كروز.

دنيبرو مدينة كبيرة كانت تعد نحو مليون نسمة قبل الحرب. وتقع على بعد حوالى 125 كلم عن خط الجبهة حاليا.

وأشار مسؤولون إلى أن نطاق الهجوم الأخير غير مسبوق.

وقال رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف على تلغرام "اليوم لم تنم دنيبرو بأكملها. لم نشه مثل هذا القصف منذ بدء الحرب".

بدوره، كتب الحاكم الإقليمي سيرغي ليساك على تلغرام أن القوات الأوكرانية تعرّضت لهجوم من "فاشيين وإرهابيين وأشباه بشر". وأكد أنه تم إسقاط 15 مسيرة.

هجوم صاروخي

وذكر بأن رجلا يبلغ من العمر 25 عاماً أصيب بجروح جراء هجوم صاروخي في أحد الأحياء بينما جرح سبعة أشخاص في حي آخر بينهم امرأتان في الخمسينات والسبعينات من عمرهما.

ونشر جهاز الطوارئ الأوكراني تسجيلاً مصوراً لمحطات إطفاء تحطّمت أسقفها فيما دمّرت مركبات الإطفاء.

وأفاد الجهاز عن إصابة أحد عناصره بجروح وتدمير ثلاثة من مبانيه و20 قطعة من معداته.

تكثّف القصف الليلي لأوكرانيا منذ مطلع أيار/مايو، واستهدف كييف خصوصا.

وتفيد أوكرانيا بأن دفاعاتها الجوية نجحت في تدمير معظم المسيّرات الهجومية والصواريخ.