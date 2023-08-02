إيلاف من لندن: قضت محكمة اسكتلندية بإمكانية إعادة مغتصب مشتبه به زيف موته إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنسية خطيرة.

وتقول السلطات الأميركية أن نيكولاس روسي (35 عاما) هارب متهرب من تهم جنسية خطيرة، وهو يدعي أنه يتيم أيرلندي اسمه آرثر نايت.

وكان روسي، في قلب معركة تسليم طويلة في إدنبرة، حيث يزعم مسؤولو إنفاذ القانون الأميركيون أنه هارب فر إلى المملكة المتحدة هربًا من العدالة.

وانتهت المطاردة الدولية، عندما تم تعقب روسي، عبر إشعار أحمر من الإنتربول بينما كان فاقدًا للوعي خلال تفشي فيروس كورونا في جناح بمستشفى في غلاسكو في عام 2021.

وتم القبض عليه بعد أن تطابق وشمه وبصمات أصابعه مع وثائق الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة. وفي نوفمبر 2021، قضت محكمة اسكتلندية بأنه هو المشتبه به الذي تحاول السلطات الأميركية تعقبه.



مزاعم مروعة

وتعمّد روسي الذي تصل رسوم قضيته القانونية، إلى عشرات الآلاف، يدفعها دافع الضرائب، تأخير إجراءات التسليم بزعم أنها قضية خطأ في تحديد الهوية.

وكانت سلسلة المزاعم المروعة التي قدمها روسي بشأن زرع الوشم على جسده أثناء وجوده في غيبوبة بسبب فيروس كورونا بمثابة "فضيحة" من قبل محقق الشرطة الاسكوتلندية.

وزعم أيضا أن مسؤولين بريطانيين وأميركيين كانوا يتواطئون لتوريطه.

وفي المحكمة، تم اقتراح حضور روسي "طواعية" عن طريق رابط الفيديو "، ولكن في فورة مفاجئة، ادعى أنه تم عرضه على الكاميرا" بالقوة البدنية "، واصفًا رجال انفاذ القانون بأنهم "عار على العدالة".



حقوق الإنسان

وقالت محكمة مقاطعة إدنبره إن التسليم سيكون متوافقًا مع حقوق الاتفاقية بالمعنى المقصود في قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

ويترتب على ذلك إرسال قضية الشخص المطلوب نيكولاس روسي إلى الوزراء الاسكتلنديين لاتخاذ قرار بشأن تسليمه.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إن محكمة مقاطعة إدنبرة استضافت فيما أصبح الأمر مشهدا دوليا في سلسلة من الجلسات امتدت لأكثر من 18 شهرًا.

وبينما لم يكن روسي بحاجة الى كرسي متحرك، فقد تم توفير هذا الكرسي، وتم نقله من وإلى السجن في سيارة سجن يمكن الوصول إليها بسبب ما وصفه بعدم القدرة على الوقوف أو المشي وسط مضاعفات صحية.

واستمعت المحكمة إلى الطبيب العام في هيئة الصحة في أدنبرة الذي قضى بأنها لا تجد "حاجة طبية" لروسي للحصول على كرسي متحرك. وقال: في الواقع ، وجدت ساقيه "رياضيتين".

وأثناء الإجراءات في المحكمة حول تسليم المجرمين، تحدث روسي بلهجة إنجليزية أجش وضعيفة وبطيئة، ويمكن سماع لهجة دبلن عندما أشار إلى طفولته الظاهرة في أيرلندا.



متلاعب ونرجسي

وقالت خبيرة طبية إنه خلال مشاوراتها الخاصة مع روسي حول صحته، كان كلامه يتسارع ويتحسن كلما طالت مدة حديثه. ووصفت مجموعة من الشهود المغتصب المشتبه به بأنه متلاعب ونرجسي وعدواني.

وقالت طبيبة نفسية إن روسي كانت "حريصة على تشخيص حالته النفسية" وطالبت بعزله في قسم خاص، رغم اعتقادها أنه لا يعاني من مرض عقلي.

وخلال المحكمة، قال المدعي العام لروسي أنه لا يمكن لأحد أن يثق بكلمة يقولها.

وفي يونيو / حزيران الماضي، بعد سماع شهور من الأدلة، حكم القاضي نورمان مكفادين بأنه لا يوجد عائق أمام تسليم روسي إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع الآن أن يصادق وزير العدل الاسكتلندي على هذه الخطوة. ويمكن بعد ذلك للهارب المزعوم روسي استئناف قرار المحكمة في عملية قد تستغرق سنوات، وفقًا لخبير تسليم المجرمين.