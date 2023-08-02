إيلاف من لندن: بحث العاهل الأردني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، آليات توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل الى عمّان، يوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية منذ توليه الرئاسة 2022.



عبدالله الثاني في استقبال محمد بن زايد في مطار ماركا



وكان في استقباله الملك عبدالله الثاني، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، وكبار رجال الدولة الأردنية من مدنيين وعسكريين وسفراء الدول العربية المعتمدة لدى البلاط الهاشمي.



وخلال المحادثات، أكد العاهل الأردني والرئيس الإماراتي في محادثات ثنائية تبعتها جولة موسعة، اعتزازهما بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.



وجدد الزعيمان تأكيدهما على إدامة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



وتطرقت المباحثات إلى مجمل قضايا المنطقة والعالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين، فضلاً عن جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية.

