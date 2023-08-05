كييف (أوكرانيا): استهدفت ضربة صاروخية روسية أوكرانيا في ساعة مبكرة من مساء السبت، حيث طالت خصوصاً مباني شركة تصنيع الطائرات "موتور سيش" التي تديرها الدولة منذ العام 2022 بهدف المساعدة في الجهد الحربي، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا... أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي".

واوضح أن موسكو أطلقت صواريخ "كينجال" الفرط صوتية وصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وقد "تم إسقاط بعضها".

وقامت الدولة الأوكرانية العام 2021 بتأميم شركة "موتور سيش" التي تصنع خصوصاً محركات للطائرات والمروحيات.

ثم باتت تديرها مباشرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 الى جانب شركات أخرى انطلاقاً من "أهميتها الاستراتيجية". وتتولى وزارة الدفاع إدارة أصول هذه الشركات بهدف "تأمين الحاجات الملحة للقوات المسلحة".

ويقع مقر المجموعة في زابوريجيا (جنوب) التي تحتل القوات الروسية جزءاً منها.

وتعذر حتى الآن معرفة ما إذا كان القصف الروسي قد أصاب مقر "موتور سيش".

تقييم حجم الدمار

وكان حاكم المنطقة يوري مالاشكو أورد في وقت سابق عبر تلغرام أن الهجوم الروسي استهدف منطقة عند اطراف المدينة وتسبب باندلاع حريق.

وأوضح أنه لا يملك "أي معلومات عن احتمال سقوط ضحايا"، مضيفاً أن حجم "الدمار لا يزال في طور التقييم".

وتقع منطقة خميلنيتسكي في غرب اوكرانيا على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، لكن القصف الروسي يستهدفها بانتظام. وتضم خصوصا مطارا عسكريا اوكرانيا مهما.

وهاجمت القوات الأوكرانية ليل الجمعة السبت ناقلة نفط في البحر الأسود. وتعهدت موسكو الرد على هذه العملية.

واستهدفت هجمات أوكرانية عدة بواسطة مسيرات هذا الاسبوع سفنا روسية في البحر الاسود، اضافة الى مدينة موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.