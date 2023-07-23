كييف (أوكرانيا): اعلنت كييف الاحد أن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية ارثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في مركز المدينة التاريخي واصفة ذلك بـ"جريمة حرب".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية "دمرت كاتدرائية التجلي الواقعة في الوسط التاريخي لاوديسا، الخاضعة لحماية اليونسكو. جريمة حرب لن تنسى ولن تغفر".

واعلنت اوكرانيا الأحد جرح 19 شخصًا بينهم أربعة من الأطفال في الهجوم الصاروخي الروسي ليل السبت الأحد على اوديسا وادى إلى مقتل شخص واحد.

وقالت إلادارة الاقليمية لاوديسا "أصيب 19 شخصا بينهم أربعة أطفال"، مشيرة إلى أنه "يتم جمع معلومات إضافية عن الاثار والضحايا".