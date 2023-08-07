إيلاف من لندن: حسب مصادر بريطانية، سيكون أمام طالبي اللجوء الذين حلوا كاول دفعة على بارجة السكن المؤقتة فترة انتظار طويلة لتنتهي إجراءات قبولهم كلاجئين.

ووفقا لمركز اكسفورد لأبحاث الهجرة، فإنه في عام 2021، كان متوسط الانتظار في المملكة المتحدة 15.5 شهرًا، وقالت المصادر إن هذا لا يعني أن الرجال سيبقون على متن القارب لفترة طويلة، حيث تتم معالجة طلباتهم بالفعل.

وبالمقارنة مع دول أوروبية أخرى، فإن متوسط الانتظار لقرار الموافقة على اللجوء في فرنسا نحو 8 أشهر ونصف الشهر، و6.5 شهرًا في ألمانيا وما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر في النمسا.

وتسبب التأخير في المملكة المتحدة في تراكم أكثر من 172000 شخص، وتعهد رئيس الوزراء، أنه بحلول نهاية عام 2023، ستتم تصفية 92601 حالة لجوء تم تسجيلها قبل يونيو 2022.

يشار إلى أن هناك أكثر من 47500 طالب لجوء يعيشون في فنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع نهاية مارس/آذار 2023.

وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء يكلف حوالى 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم الواحد، يعيش ما يقرب من 3000 شخص في مساكن أخرى قصيرة الأجل.

كما يعيش أكبر عدد من طالبي اللجوء الذين يتلقون دعمًا حكوميًا - أكثر من 56000، في مساكن طويلة الأجل تُعرف باسم "أماكن الإقامة المتفرقة".