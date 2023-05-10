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إيلاف من لندن: في مستهل جلسة لعدد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني، وجه أسقف كانتربري انتقادات لاذعة لمشروع قانون الهجرة غير القانوني الذي قدمته الحكومة للبرلمان.

وتم اختيار نحو 100 من اللوردات للتحدث في النقاش حول مشروع قانون الهجرة غير القانوني للحكومة. ومن غير المرجح أن تنجح محاولة عرقلة التشريع من قبل حزب الديمقراطيين الليبراليين مع عدم دعم الكثيرين لها.

وتحدث كبير أساقفة الكنيسة الانجليكانية جاستن ويلبي، وهو عضو في مجلس اللوردات، في أول جلسة لمجلس اللوردات لمناقشة التشريع الذي تريد الحكومة استخدامه لمنع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير تقليدية من طلب اللجوء.

وقال الاسقف اللورد ويلبي إنه لا يعتقد أن مشروع القانون يمكن له حتى أن "يوقف القوارب مؤقتًا"، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار العوامل العالمية.

وواضاف "ان القانون انعزالي ومن غير المقبول اخلاقيا وغير عملي سياسيا السماح للدول الافقر بالتعامل مع الازمة بمفردها وقطع مساعدتنا الدولية".

منع الترحيل

ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى الحد من قدرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على منع ترحيل طالبي اللجوء.

ولم يكن رئيس الأساقفة هو العضو الوحيد في مجلس اللوردات الذي انتقد مشروع القانون، حيث أعرب اللوردات العمال والديمقراطيون الليبراليون عن معارضة قوية أيضًا.

وتضمنت انتقادات حزب العمال المعارض، نقلاً عن تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة - التي كانت حاضرة في النقاش - عندما قالت إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية سيقود "المدرب والخيول من خلال قانون العبودية الحديثة".

لكن كان هناك دعم لخطة الحكومة من اللورد هوارد، الزعيم السابق لحزب المحافظين، والوزير السابق لحكومة حزب المحافظين اللورد فورسيث.

ومن المقرر أن يتحدث كل عضو من اللوردات المائة الذين اختيراو لمناقشة قانون الهجرة، ست دقائق لكل منهم.

ومن جهاتها، حثت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، اليوم الأربعاء، مجلس اللوردات على "دعم مشروع القانون حتى نتمكن من إيقاف قوارب المهاجرين".

اتفاقية اللاجئين

وكان من بين الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، موقف الحكومة من الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية - بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

ووقال رئيس الأساقفة ويلبي: "إن الاتفاقيات والاتفاقيات العالمية القائمة بحاجة إلى تحديث استجابة للأزمات التي نواجهها اليوم".

واضا: "على الرغم من أن هذه الاتفاقيات غير كافية الآن ، إلا أن ما تقدمه هذه الاتفاقيات هو خط أساس يمكن من خلاله بناء فهم مشترك عالميًا لما يجب توفير الحماية للاجئين. إنها ليست عوائق مزعجة للالتفاف بأي وسيلة تشريعية ضرورية."

مداخلة ديسمبر

وهذه ليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها أكبر رجال الدين في الكنيسة الأنجليكانية سياسة الهجرة الحكومية. فقد كان كبير اساقفة كانتربري قدم مداخلة في مجلس اللوردات في ديسمبر الماضي ، قائلاً إن "السيطرة أصبحت قسوة" في نظام الهجرة.

وأضاف بأن بريطانيا بحاجة إلى نظام "يوازن بين التحكم الفعال والدقيق والواضح مع الرحمة والكرامة ، وهو نظام قائم على في تاريخنا ومسؤولياتنا الأخلاقية الصحيحة ".

كما وصف رئيس الأساقفة مخطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا بأنه "مخالف لطبيعة الله" منذ أكثر من عام بقليل بعد أن أعلنته إدارة بوريس جونسون.

وخلال خطاب اليوم ، دعا ويلبي إلى بعض التدخل، ولكن ليس بالشكل الحالي، وقال "نحن بحاجة إلى مشروع قانون لإصلاح الهجرة. نحتاج إلى مشروع قانون لوقف القوارب. نحتاج إلى مشروع قانون لتدمير قبيلة المهربين الشريرة. المأساة هي أنه بدون تغيير كبير لا نستطيع ذلك، ومشروع القانون الحالي لا يغير شيئا".