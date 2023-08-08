إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم 9 ملايين دولار دعمًا لجهود الإغاثة في السودان.



وجاء في بيان من الوزارة البريطانية والمركز الإنساني السعودي، إن ما قدماه ياتي دعما لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم مساعدات إنسانية للمحتاجين إليها في السودان، وهي تشمل توفير الرعاية الصحية والمأوى، والدعم لمساعدة الأسر في العثور على الأفراد المفقودين.

وأعلن وزير شؤون التنمية بوزارة الخارجية البريطانيةأندرو ميتشل، أثناء مراسم توقيع عبر الاتصال المرئي، مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 4.45 مليون دولار) للمنظمة الدولية للصليب الأحمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين بسبب الصراع الدائر في السودان.



كما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ممثَّلا بالمشرف العام الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، تقديم مبلغ مماثل ليصل الإجمالي إلى 9.16 مليون دولار.

وتأتي هذه المساهمة من المملكة المتحدة كجزء من مبلغ 21.7 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الحيوية المنقذة للحياة التي أعلن الوزير ميتشل تقديمها في شهر مايو.

وإضافة إلى ذلك، تقدم المملكة المتحدة أصلا 5 ملايين جنيه لمساعدة الفارين من الصراع للجوء إلى جنوب السودان وتشاد.

