إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة، بيلاروسيا، إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين بمناسبة الذكرى الثالثة للانتخابات الرئاسية التي وصفتها بـ"المزورة".

وفي ذكرى بدء حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين السلميين في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي وصفتها بـ"المعيبة" لعام 2020، قال وزير أوروبا بوزارة الخارجية البريطانية ليو دوشيرتي: قبل ثلاث سنوات، أطلق النظام البيلاروسي العنان للعنف ضد المتظاهرين السلميين ومجموعات المجتمع المدني والصحفيين والمعارضين السياسيين لسعيهم لمتابعة رغبتهم في الحرية والديمقراطية.

حقوق ديموقراطية

وأضاف: يواصل ألكسندر لوكاشينكو حملته القمعية ضد شعبه، بهدف حرمان المواطنين البيلاروسيين العاديين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية الأساسية. يُظهر دعم نظامه لحرب بوتين غير الشرعية في أوكرانيا استخفافه التام بالمعايير الدولية.

وقال الوزير دوشيرتي: فرضت حكومة المملكة المتحدة بالفعل عقوبات تستهدف المسؤولين عن قمع حقوق الإنسان في بيلاروسيا وستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين لمحاسبة نظام لوكاشينكو على أفعاله المروعة.

وخلص إلى القول: يجب إطلاق سراح ما يقرب من 1500 سجين سياسي ما زالوا محتجزين في بيلاروسيا اليوم على الفور ودون قيد أو شرط. نحن نقف متضامنين مع الشعب البيلاروسي.

