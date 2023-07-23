موسكو: أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الأحد أنه "يُبقي" عناصر مجموعة فاغنر في وسط البلاد وأن مينسك "تسيطر" على وضع المقاتلين الذين انتقلوا الى أراضيها بموجب اتفاق في أعقاب تمرّد مسلح على القيادة العسكرية في موسكو.

وقال لوكاشنكو خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ إن عناصر المجموعة "يطلبون الاتجاه غربًا، يطلبون مني الإذن (...) للذهاب في رحلة الى وارسو، الى جيشوف (في بولندا)"، مضيفا "لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا". وأكد "نحن نسيطر على ما يجري (مع فاغنر). مزاجهم سيئ".