إيلاف من لندن: دعا السوداني من موسكو الثلاثاء روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية فيما أشر بوتين الى جهود تبذل في هذا المجال.

وعقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في موسكو التي وصلها اليوم اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم فلاديمير بوتين حيث تم بحث العلاقات بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة عمل الشركات النفطية الروسية في العراق في مجال الاستثمار الهادف الى النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

كما شهد التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكد السوداني على "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة".. داعياً "روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية".

من جانبه أشار الرئيس بوتين إلى "عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين"،.. مبيّناً أن "قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال".

وبشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، أعلن الرئيس بوتين أن "تحركات وجهود تُبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح".

ورحب بوتين بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده في موسكو غدًا باعتباره فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز.

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وكان المكتب الصحافي للكرملين قد اشار أمس الى أن الرئيس بوتين سيبحث مع السوداني تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط وسبل تطوير التعاون الروسي -العراقي.

وأوضح المكتب في بيان تابعته "ايلاف" أنه ستتم أيضا دراسة قضايا تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه بالإضافة إلى المواضيع الحالية على جدول الأعمال الدولي وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، بشكل شامل في إشارة الى المواجهات المسلحة الحالية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

ومن جهته أكد بوتين أن العراق وروسيا لديهما العديد من القضايا المشتركة قائلاً "نحتاج فقط إلى اختيار المشاريع الأمثل ونحن على استعداد للمشاركة في تنفيذها". وشدد على أن روسيا حافظت على علاقات قريبة ووثيقة مبنية على الثقة مع العراق لعقود عديدة".. موضحاً أنه "يوجد لدى روسيا العديد من الأصدقاء هناك".

وأضاف بوتين أنه سيبحث مع السوداني كذلك "القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والأمن داخل العراق نفسه. أنا متأكد من أن هذه الزيارة ستكون مثمرة للغاية وتأتي في الوقت المناسب".



سفارة وقنصليتان لروسيا في العراق

يشار الى أن زيارة السوداني لموسكو هذه تأتي بعد ثلاثة أشهر من زيارة أجراها وفد روسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بغداد، عقد خلالها جولة مباحثات مع القادة العراقيين تناولت ملفات مختلفة، على رأسها التسليح العراقي والإرهاب والتعاون الاقتصادي والشركات الروسية العاملة في البلاد.

يشار الى أن العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي القديم والعراق كانت قد أقيمت في التاسع من أيلول/سبتمبر عام 1944 ثم انقطعت في كانون الثاني/يناير عام 1955 بمبادرة من الحكومة العراقية لكن العلاقات الدبلوماسية استؤنفت في 19 تموز/ يوليو عام 1958بعد خمسة أيام من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الملكي في العراق وأقام النظام الجمهوري على أنقاضه.

واعترفت حكومة العراق بروسيا الاتحادية بصفتها وارثة لحقوق الاتحاد السوفيتي.. وللعراق حالياً سفارة في موسكو ولروسيا سفارة في بغداد وقنصليتين في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي وفي محافظة البصرة الجنوبية.