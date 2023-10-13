غزة (الاراضي الفلسطينية): أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 13 "أسيراً... بينهم أجانب" في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت احتجزتهم خلال هجومها على الدولة العبرية السبت.

وأكدت الكتائب في بيان "مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة، بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

في قطاع غزة، قتل 1537 شخصاً وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أشارت الى أن بين القتلى 500 طفل.

وكانت حماس هددت مساء الإثنين بـ"إعدام الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة "دون سابق انذار".