باريس: قُتِل عشرات الأجانب أو جُرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل.

وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق منظمة غير حكومية.

في ما يأتي ما نعرفه حتى الآن:

قتل ما لا يقل عن 27 اميركيا بحسب أحدث حصيلة لواشنطن الخميس.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن الثلاثاء أن بعض الاميركيين محتجزون "رهائن لدى حماس"، من دون تحديد عددهم.

قتل 21 تايلانديا حسبما أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين الخميس.

وأصيب 13 ويُعتقد أن 16 آخرين اختطفوا، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية.

وهناك قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة، وفق أرقام حكومية.

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس سقوط 13 قتيلا. ووفق أرقام وزارة الخارجية، لا يزال 17 في عداد المفقودين بينهم أطفال، ويرجح أن هؤلاء "خطفوا" على يد حماس.

قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب الأحد.

وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى بينما يجري البحث عن شخص خامس.

وكان في كيبوتس ألوميم 17 طالبا وقت الهجوم.

أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

قتل أربعة بريطانيين على الاقل.

واكدت السفارة الاسرائيلية في لندن الاربعاء مقتل مصور وشاب يقيم في اسرائيل كان يتولى أمن الحفلة الموسيقية التي اقيمت في الصحراء.

وبحسب "بي بي سي" قتل أو فقد 17 بريطانيا بينهم اطفال وهي حصيلة لم تؤكدها الحكومة.

أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين.

وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية الخميس ارتفاع حصيلة القتلى من مواطنها الى سبعة، مشيرة الى أن تسعة هم في عداد المفقودين، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح.

أعلنت سفارة بيلاروس في تل أبيب الخميس أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في "ظروف مأسوية" وفقد أثر شخص رابع.

قالت الحكومة الكندية إن ثلاثة كنديين قتلوا وأن ثلاثة ما زالوا مفقودين.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس مقتل ثلاثة من مواطنيها وفقدان اثنين.

أعلنت السفارة الفيليبينية في إسرائيل الأربعاء مقتل امرأة (33 عاما) ورجل (42 عاما) في هجوم على مزرعة تعاونية قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

أعلنت وزارة الخارجية البيروفية الثلاثاء مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الثلاثاء مقتل اثنين من مواطنيها يحملان الجنسية الإسرائيلية، بينما لا تزال امرأة في عداد المفقودين.

اعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا الخميس أن مواطنا تركيا قتل في العملية ولا يزال آخر مفقودا.

قتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين من عمرها وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.

كما أكدت السلطات التشيلية فقدان اسباني متزوج من تشيلية.

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديّا قتل.

اعلنت استراليا الاربعاء مقتل مواطنة استرالية في هجوم حماس.

أعلنت الجالية اليهودية في تشيلي مقتل مواطنة من تشيلي دون ان تؤكد السلطات ذلك.

وذكرت الخارجية التشيلية ان مقيمة في كيبوتس كيسوفيم مفقودة.

قتل اذربيجاني بحسب باكو.

اعلنت فيينا الاربعاء العثور على جثة احد النمساويين الثلاثة المفقودين.

ذكرت برلين أن بين الرهائن عددا من الألمان الذين يحملون جنسية مزدوجة.

ولم تعلق وزارة الخارجية على خطف ألمانية إسرائيلية تبلغ من العمر 22 عاما كانت في الحفل الغنائي قالت والدتها إنها تعرفت عليها "فاقدة الوعي في سيارة تنقل فلسطينيين" في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شقيقة امرأة من برلين تبلغ من العمر 22 عاما اشارت الى مقتلها مساء الاثنين.

ولم تتلق العائلة تأكيدا رسميا على ذلك.

ذكرت مكسيكو ان اثنين من رعاياها محتجزين.

من مصادر رسمية، ذكرت البلدان التالية ان عددا من رعاياها مفقودين: باراغواي (اثنان) وكولومبيا (اثنان) وتنزانيا (اثنان) وإيطاليا (ثلاثة) وسريلانكا (اثنان)وايرلندا (واحد).

وتم العثور على مواطنة من بنما كانت مفقودة، على قيد الحياة بحسب بلادها.