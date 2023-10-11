جنيف: قتل أكثر من 30 شخصا وجرح المئات في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.

وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة فرانس برس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحماس ليلا.



"كارثة إنسانية"

وفي حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 950 مواطناً وإصابة 5000 مواطنا أخر بجراح مختلفة لضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الساعة 8.25 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال معروف إن قطاع غزة "يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود ... واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية".

وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة "تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية".