إيلاف من لندن: يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الدوحة، غدًا الجمعة، لمناقشة جهود إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وأجرى بلينكين اليوم الخميس، محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس يوسف هيرتسوغ. ويجري محادثات مماثلة الخميس في عمّان مع الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تعمل بشكلٍ وثيق مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس كرهائن.

دعم أميركي

ووصف نتانياهو زيارة بلينكن بأنها “مثال ملموس على دعم أميركا الذي لا لبس فيه لإسرائيل”، وقارن حماس بتنظيم الدولة الإسلامية". وقال: "تماما كما تم سحق داعش، سيتم سحق حماس".

وكرر بلينكن الدعم الأميركي. وقال: "الرسالة التي أحملها معي هي: ربما تكونون أقوياء بمفردكم للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أمريكا موجودة فلن تضطروا إلى ذلك أبدا".

كما أيد بلينكن قرار نتنياهو ضم بعض المعارضين السياسيين إلى حكومة وحدة في زمن الحرب، وقال إن الولايات المتحدة تعلم أن حماس لا تمثل التطلعات الحقيقية للشعب الفلسطيني.

الخارجية القطرية

وكانت وزارة الخارجية القطرية أكدت انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلاً محتملا للأسرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلاً فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وأضاف الأنصاري إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت "تمضي بشكل إيجابي".

