إيلاف من لندن: بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب في غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وحسب مصادر القصر الملكي الأردني، تتصدر جدول أعمال الجولة، الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ويلتقي الملك عبدالله الثاني في لندن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كما يجتمع في روما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وفي برلين يجري لقاءات منفصلة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وعدد من المسؤولين.

ويختتم الملك جولته في باريس بلقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كلام الصفدي

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال إن الملك عبدالله الثاني سيبدأ اليوم جولة أوروبية هدفها الرئيس حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن هدف الجولة ضمان سلامة المدنيين في القطاع، متحدثا عن جهد أردني على مدار الساعة يقوده الملك عبدالله الثاني لوقف هذه الحرب.

وأضاف أن هناك مباحثات موسعة في إطار الجهود المبذولة لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، وضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما تناول اللقاء ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

