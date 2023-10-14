القدس: وجهت عائلات رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس مساء السبت، نداء يهدف للتوصل الى اتفاق "بحلول منتصف الليل" لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة اليها للبقاء على قيد الحياة.

وقال رونين تزور، المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب "نطالب بان يتم التوصل بحلول منتصف الليل الى اتفاق لنقل الأدوية الى الرهائن".

وأضاف "نتوقع الحصول على إجابات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الليلة".

أطلق مسلحون فلسطينيون هجوما على عدة محاور صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر فخرقوا سياج غزة الحدودي واستهدفوا تجمّعات سكانية في جنوب إسرائيل وقواعد عسكرية.

وقتل أكثر من 1300 مدني وجندي إسرائيلي منذ بدأ الهجوم، بحسب مسؤولين إسرائيليين، فيما يُعتقد بأن حماس تحتجز 120 آخرين على الأقل كرهائن.

بدوره، أفاد رئيس الرابطة الإسرائيلية لأطباء الصحة العامة التي تتعاون مع العائلات هاغاي ليفين خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع تزور في تل أبيب، أن هناك 150 محتجزا يعانون مشاكل صحية تتطلب "أدوية تنقذ حياتهم فورا".

وأكد تزور أنه اذا لم يحصل الرهائن على الرعاية التي يحتاجون إليها، فعلى إسرائيل أن تحرم أسرى حماس لديها من الرعاية الطبية.

وقال "هناك سجناء من حماس في السجون الإسرائيلية يتلقون أفضل العناية الطبية المتوافرة.. إن لم يكن هناك خيار، فعلينا تغيير قواعد اللعبة مع هذا العدو".