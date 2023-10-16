موسكو: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين للمرة الاولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو النزاع مع حركة حماس، وأبلغه بمضمون مشاوراته مع العديد من القادة الاقليميين.

وقال الكرملين في بيان "تم إبلاغ الجانب الاسرائيلي أيضا بالنقاط الاساسية في الاتصالات الهاتفية التي جرت اليوم مع قادة فلسطين ومصر وايران وسوريا".

واضافت موسكو أن المشاورات مع نتانياهو تناولت "الوضع المتأزم الناتج من التصعيد الوحشي للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني".

وقدم بوتين "تعازيه الصادقة الى عائلات وأصدقاء الإسرائيليين القتلى".

كذلك، شرح لنتانياهو "الاجراءات التي اتخذتها روسيا لضمان تطبيع الوضع والحؤول دون تصعيد جديد للعنف وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة".

تسوية شاملة

وتابع الكرملين "لقد كررنا نية روسيا الأساسية مواصلة عملها المحدد الهدف بهدف وضع حد للمواجهة الاسرائيلية الفلسطينية والتوصل الى تسوية سلمية عبر السبل السياسية والدبلوماسية".

واجرى بوتين الاثنين سلسلة محادثات عبر الهاتف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الاسد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأعرب خلال هذه المباحثات عن قلقه لـ"الزيادة الكارثية" في عدد الضحايا المدنيين في غزة، محذرا من تحول النزاع بين اسرائيل وحماس الى "حرب إقليمية".