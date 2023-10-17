إيلاف من لندن: أكد السوداني وبايدن على ضرورة احتواء الصراع في فلسطين والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب في غزةبما يتستهدف المدنيين ويهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من الرئيس الأميركي جو بايدن فقد بحثا التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المسؤولان العراقي والأميركي "على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بحسب اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين" عام 2008 كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية وتابعته "إيلاف" اليوم.

منع اتساع الحرب

وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد رئيس الوزراء، العراقي موقف بلاده "الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة، مشيراً إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم".. وأشار الى أن "استمرار العدوان على غزّة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم".

البيت الأبيض لاحتواء الصراع

ومن جهته قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تحدث مع السوداني مساء الاثنين، في إطار جهوده لاحتواء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين من دون تفصيلات أخرى.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلامية أميركية أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون احتمال سفر بايدن إلى إسرائيل، الأسبوع الحالي.

وتعهد بايدن مرارًا تقديم دعم قوي لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة الوثيقة في ردها على الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من الشهر الحالي انطلاقاً من غزة ثم أطلقت إسرائيل التي شهدت الهجوم الأكثر دموية في تاريخها، ضربات على قطاع غزة أدت إلى مقتل 2750 شخصاً على الأقل معظمهم مدنيون وسببت دماراً كبيراً.