لندن: أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء أنها أعادت أكثر من 900 شخص جوا من إسرائيل وسط أجواء عدم اليقين السائدة في الدولة العبرية.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية أن "جميع الرعايا البريطانيين المسجّلين لدى وزارة الخارجية والراغبين في مغادرة إسرائيل في رحلات تنظمها الحكومة تم تخصيص مقاعد لهم".

وتابعت الوزارة "لقد نجحنا في إعادة أكثر من 900 شخص".

وأمام بقية رعايا المملكة المتحدة الراغبين في المغادرة مهلة تنتهي صباح الأربعاء لحجز مقاعدهم.

وأضافت الوزارة "نشجع أي مواطن بريطاني يرغب في مغادرة إسرائيل على تسجيل حضوره وحجز رحلة قبل إغلاق البوابة" الإلكترونية.

وقُتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو احتجزوا رهائن لدى حماس منذ الهجوم الذي شنّته الحركة السبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل حيث وقع منذ ذاك الحين أكثر من 1400 قتيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة أوقع نحو 3 آلاف قتيل بحسب حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.