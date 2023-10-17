قصفت إسرائيل على ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزّة، في حدث تبعه إدانات عربية ودولية عاجلة، ومواقف استنكرت وأدانت الحدث بوصفه "مجزرة وإبادة جماعية"، فيما علت أصوات تدعو "المجتمع الدولي للتدخّل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات".



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة سقوط أكثر ما 500 قتيل في استهداف المستشفى من قبل إسرائيل.



الخارجية الإسرائيلية

من جهةٍ أخرى، صرّح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية انه كان هناك تخزين أسلحة ومتفجرات بشكل متعمد داخل المستشفى الأهلي بغزة