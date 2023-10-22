إيلاف من لندن: فيما يستعد العراق لانتخاباته المحلية فقد رفضت جهات سياسية ومهنية الاحد استخدام امكانات الدولة ومدارسها للترويج لمرشحين ينتمون لقوى نافذة محذرة من ان مخرجاتها ستفرز فاسدين وتعمل عبى تقسيم المواطنين.

وأكد ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في بيان تسلمت "ايلاف" نصه اليوم مقاطعته الكاملة للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات التي ستجري في 18 كانون الاول ديسمبر المقبل.

فاسدون للهيمنة على نتائج الانتخابات

واشار الائتلاف الى انه سيقاطع تلك الإنتخابات ولن يشترك بها بأي شكل من الأشكال لقناعته التامة بأن مخرجاتها لن تكون في صالح الوطن، والمواطن وإحتجاجاً على الأساليب والممارسات التي تُنفذ من قوى عُرفت بالفساد الإداري والمالي للإستحواذ والهيمنة على نتائجها.

واضاف إن "إلغاء المجالس السابقة كان هدف ثوار تشرين 2019 وأول مطالبهم في محاولة تصحيح المسار وسد أحد من أبواب الفساد، وسوء الإدارة".

وأكد احتجاجه الشديد "للممارسات غير القانونية والشرعية والدستورية وشراء الذمم ووضع إمكانيات الدولة في خدمة بعض المرشحين على حساب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص متيقنين بأن مخرجات هذه الإنتخابات لن تصب إلا في مصلحة الفاسدين واللعب بمقدرات الوطن".

وشدد ائتلاف علاوي على انه يرفض ان يكون "شاهد زور يعطي الشرعية إلى من لا يستحق".. منوها الى ان "العراق أكبر من أن يتم تقاسمه في وضح النهار من خلال حلقة نراها زائدة عندما حُرّفت عن مُهمتها الخدمية الحقيقية وفق ما نص عليه الدستور ولذلك فأنه من الاجدر ان تُستبدل بمجالس خدمة بلدية ونحن على ثقة ان ارادة الشعبنا هي التي ستنتصر".

يشار الى ان الانتخابات المحلية المقبلة التي ستجري في كانون الاول ديسمبر المقبل ستشمل 15 محافظة من بين 18 محافظة تشكل العراق حيث ان انتخابات المحافظات الثلاث المتبقية والتابعة لاقليم كردستان العراق وهي أربيل والسليمانية ودهوك ستجري في شباط فبراير عام 2024.



رفض استخدام المدارس لدعايات المرشحين

وعلى الصعيد نفسه قالت نقابة المعلمين العراقية التي تضم حوالي 800 الف عضو انها رصدت إقدام بعض مرشحي الانتخابات على استغلال المدارس للترويج لهم مشددة على ضرورة إبعاد الحرم المدرسي عن العملية السياسية.

وقال النقيب عباس السوداني إن النقابة رصدت عمليات ترويج لبعض مرشحي الانتخابات المحلية داخل الحرم المدرسي من خلال توفير امتيازات للفئات التربوية داعيا إلى تدخل عاجل من الجهات العليا لإنهاء هذه الحالات، لإبعاد الحرم المدرسي عن العملية السياسية وحصر دوره في تعليم الأجيال وبنائها فكريا وتربويا.



وأشار المسؤول التربوي في تصريحات للصحيفة الرسمية اليوم تابعتها "ايلاف" إلى أن بعض المدارس تشهد ترويجا لبعض مرشحي الانتخابات المحلية، كما أن بعض المرشحين المتنفذين يتدخلون في القرارات التربوية بهدف الترويج لانفسهم من خلال استغلال خدمات النقل والقبول والاستثناءات. مشددا على رفض هذه الممارسات التي اعتبرها غير مقبولة وسلوكا مخالفا للقوانين يتوجب إيقافه حفاظا على استقلال الحرم المدرسي.

وكشف السوداني عن قيام بعض المرشحين من خلال حملاتهم بإعفاء بعض مدراء المدارس والنقل للمعلمين.. لافتا إلى أن النقابة ستخاطب مجلس الوزراء للتدخل بهدف منع هذه الممارسات.



استبعاد مرشحين

يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم عن استبعاد حوالي 400 مرشحًا لخوض الانتخابات المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان عدد المستبعدين من الترشح الى الانتخابات حتى امس السبت قد بلغ 393 مرشحاً من ضمنهم 240 بسبب انتماءاتهم السابقة الى حزب البعث المحظور و54 مرشحا بسبب قيودهم الجنائية و46 لاتهامهم بقضايا فساد و8 بسبب عدم صحة او تزوير وثائقهم الدراسية المطلوبة للترشح، و12 مرشحا لانتمائهم الى الاجهزة الامنية التي يرفض القانون ترشيح منتسبيها الى الانتخابات.

يشار الى ان الانتخابات المحلية المقبلة في العراق ستجري للاقتراع العام عبر 7166 مركز اقتراع و35 الف و533 محطة اقتراع وللتصويت الخاص عبر 565 مركزاً والمحطات 2367 محطة.

وبلغ عدد مراكز اقتراع النازحين 35 والمحطات 120محطة وبذلك يكون المجموع الكلي لمراكز الاقتراع 7 الاف و766 مركزاً والمحطات 38 ألفاً و40 محطة.