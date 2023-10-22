إيلاف من لندن: أكد وزير في الحكومة البريطانية حدوث اعتقالات منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس وسط تقارير عن أن متظاهرين هتفوا في شوارع لندن لـ"الجهاد".

ووصف وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك الهتاف للجهاد بأنه "مستهجن تمامًا"، قائلاً إن الحكومة تريد التأكد من أن الشرطة تفعل "كل ما في وسعها لحماية اليهود البريطانيين".

ومع ذلك، قال الوزير جينريك لـ(سكاي نيوز) إن الأمر متروك لشرطة العاصمة والنيابة العامة لتوجيه الاتهامات.

مظاهرات

واحتشد آلاف المتظاهرين في لندن يوم السبت تعبيراً عن التضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف فوري للقصف الإسرائيلي على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه كانت هناك "جيوب من الفوضى وبعض حالات خطاب الكراهية" خلال المظاهرة.

من النهر إلى البحر

وهتف متظاهرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" رغم الجدل حول معنى الشعار. لكن شرطة العاصمة قالت إن غالبية الأنشطة كانت "قانونية ووقعت دون وقوع أي حادث".

وقالت الشرطة إنه لم يتم ارتكاب أي جريمة عندما تم تصوير رجل وهو يهتف "الجهاد، الجهاد" خلال احتجاج في لندن.

وأضاف متحدث باسم الشرطة: "ومع ذلك، وإدراكًا للطريقة التي سيفسر بها الجمهور مثل هذه اللغة والتأثير المثير للخلاف الذي ستحدثه، حدد الضباط الرجل المتورط وتحدثوا معه لتثبيط أي تكرار لهتافات مماثلة".

اعتقالات

وردا على سؤال حول الاعتقالات، قال جينريك: "إن ترديد هتافات الجهاد في شوارع لندن أمر يستحق الشجب تماما ولا أريد أبدا رؤية مشاهد كهذه. إنه يحرض على العنف الإرهابي ويجب التعامل معه بكل قوة القانون".

وقال وزير الهجرة: "في نهاية المطاف، إنها مسألة مرتبطة بالشرطة وجهاز الادعاء الملكي بشأن توجيه الاتهامات".

وأضاف: "لقد جرت اعتقالات بموجب قانون الإرهاب. ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية اليهود البريطانيين".

وتابع جينريك: "لكن هذا سؤال أوسع يتجاوز مجرد الشرعية، إنه أيضًا سؤال حول القيم. ويجب أن يكون هناك إجماع في هذا البلد على أن ترديد أشياء مثل الجهاد أمر مستهجن وخاطئ تمامًا، ولا نريد أبدًا أن نرى ذلك في مجتمعنا". دولة."

السفير الفلسطيني

وعلى صلة، قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، لقناة (سكاي نيوز) إنه كان حاضرا في مسيرة الأمس وأدان أي شخص يظهر الدعم لحماس.

وقال: "لست فقط منزعجاً [من تلك الأفعال]، بل إن هذا أمر مقيت وغير مقبول، هؤلاء الناس يختطفون قضيتنا من أجل منطقهم الملتوي".

واضاف السفير زملط: "لا علاقة للشعب اليهودي بالأمر. هذا ليس صراعًا دينيًا. العديد من الذين تظاهروا من أجل فلسطين أمس كانوا من اليهود. والعديد من تلك الأصوات القوية هم من اليهود الذين يدافعون عنا".

وقال: "وأولئك الذين لديهم الكراهية في قلوبهم لليهود سيكون لديهم الكراهية في قلوبهم للمسلمين والمسيحيين. لا علاقة لنا بهم وعليهم أن يصمتوا".

استقبال لاجئين

وإذ ذاك، بصفته وزيرا للهجرة، سُئل جينريك أيضًا عن إمكانية وضع خطة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، لكنه قال إن الأولوية هي إخراج المواطنين البريطانيين من غزة، عندما

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك خطة محددة، قال: "في الوقت الحالي، الأولوية هي ببساطة إخراج المواطنين البريطانيين من غزة وضمان وجود أكبر قدر ممكن من الإغاثة الإنسانية هناك. هذه هي الخطوة الأولى".

وأضاف وزير الهجرة البريطاني: "لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتمكن من الوصول إلى النقطة التي قد نتمكن فيها من رؤية المزيد من الأشخاص يغادرون غزة. في الوقت الحالي، مصر، على سبيل المثال، ليست مستعدة لقبول اللاجئين، ونحن نتفهم الأسباب وراء ذلك".

