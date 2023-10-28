إيلاف من لندن: يعود رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى قواعده السابقة في الإعلام من بوابات الشاشة، بانضمامه إلى قناة (جي بي نيوز) كمقدم ومعلق.

وقال جونسون إنه "يتطلع بشدة" للانضمام إلى قناة (GB News)، التي تضم عددًا من نواب حزب المحافظين، بما في ذلك وزير مجلس الوزراء السابق السير جاكوب ريس موغ" كمقدمي برامج ومعلقين.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال جونسون إنه "متحمس للقول إنني سأنضم قريبًا - وأقدم آرائي الصريحة بشأن الشؤون العالمية".

وأضاف: "سأتحدث عن الفرص الهائلة المتاحة لبريطانيا العالمية - فضلاً عن التحديات - ولماذا لم تأت أفضل أيامنا بعد".



هيئة الرقابة

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه من المرجح أن يثير التعيين المزيد من الأسئلة بعد أن تبين أن (جي بي نيوز) قد انتهكت قواعد الحياد من قبل الجهة المنظمة أوفكوم الشهر الماضي خلال مقابلة بين وزير الخزانة جيريمي هانت وزملائه في حزب المحافظين إستير ماكفي وفيليب ديفيز.

وتضمنت إحدى حلقات برنامج (صباح السبت مع ايسيثر آند فيل Saturday Morning With Esther And Phil) مقابلة مسجلة مسبقًا مع وزير الخزانة ركزت على نهج الحكومة تجاه السياسات الاقتصادية والمالية قبل الميزانية، والتي تم الإعلان عنها بعد أربعة أيام.

وتلقت الهيئة الرقابية 45 شكوى من المشاهدين، وقالت إن تحقيقها وجد أن البرنامج "يعكس بشكل ساحق وجهات نظر مختلف اتجاهات الرأي داخل حزب المحافظين". وهناك الآن عدد من التحقيقات النشطة بشأن مقدمي البرنامج.

وبعد عرض جي بي نيوز GB News، طلب جونسون، الذي سيتولى منصبه في العام الجديد، مشورة هيئة مراقبة التعيينات، اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال (ACOBA).

لا إثارة

وقال جونسون إنه "لا تفكر في الانضمام إلى جي بي نيوز كمقدمة لإثارة أي مخاوف معينة بموجب قواعد الحكومة". ومع ذلك، فقد ذكّر رئيس الوزراء السابق بـ"مسؤوليته عن إدارة ملاءمة الأعمال المحددة التي يقوم بها مع جي بي نيوز".

وجاء في الرسالة: "على وجه الخصوص، كرئيس وزراء سابق، يجب أن تكون حريصًا على عدم تقديم أي رؤية غير عادلة نتيجة لوصولك إلى المعلومات وتأثيرك المحتمل في الحكومة".

وأوصت اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال، باتباع عدد من الشروط، بما في ذلك عدم الكشف عن أي "معلومات مميزة متاحة لك منذ فترة وجودك في المنصب الوزاري" وألا "ينخرط شخصيًا في الضغط على حكومة المملكة المتحدة أو هيئاتها المستقلة".

وفي مقطع الفيديو الذي أعلن عن التعيين، وعد جونسون أيضًا بأنه سيقدم "آرائه الصريحة حول كل شيء بدءًا من روسيا والصين والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات، إلى الفرص الهائلة التي تنتظرنا".

ديلي ميل

ومنذ أن ترك منصبه العام الماضي، كتب جونسون أيضًا عمودًا أسبوعيًا في صحيفة (ديلي ميل)، والذي يقال إنه يكسبه مبلغًا سنويًا مكونًا من ستة أرقام.

وكانت اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال وجدت أن رئيس الوزراء السابق مذنب بارتكاب "انتهاك واضح" للقواعد المحيطة بالوظائف خارج البرلمان بعد أن أبلغ الهيئة الرقابية بعموده الجديد قبل نصف ساعة من إعلانه علنًا.

وإذ ذاك، يأتي تعيين جونسون بعد الجدل الأخير في قناة (جي بي نيوز) والذي أدى إلى إقالة الإذاعة للمساهم البارز لورانس فوكس بسبب التعليقات التي أدلى بها بشأن الصحفية آفا إيفانز. كما تمت إقالة كالفين روبنسون أيضًا أثناء التداعيات، بينما ظل دان ووتون موقوفًا.

نبذة عن القناة

يشار إلى أن جي بي نيوز GB News هي قناة تلفزيونية وإذاعية إخبارية بريطانية مجانية موجهة نحو الرأي. والقناة متاحة على Freeview وFreesat وSky وYouView وVirgin Media وعبر الإنترنت على Samsung TV Plus وYouTube. ويتوفر أيضًا البث الصوتي المتزامن للمحطة على راديو DAB +.

وكان تم الإعلان عن GB News في سبتمبر 2020 وتم إطلاقها في يونيو 2021 من استوديوهات في Paddington Basin، لندن، وأصبحت أول شركة إخبارية تلفزيونية بريطانية ناشئة منذ إطلاق Sky News في عام 1989.

وكان تم إنشاء القناة بهدف بث "الأخبار الأصلية والآراء والنقاشات"، مع مزيج من التغطية الإخبارية والمحتوى القائم على الرأي. وتوصف القناة بأنها تميل إلى اليمين في القضايا السياسية.