القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن قواته قتلت "عشرات" المقاتلين خلال اشتباكات في قطاع غزة الليلة الماضية.

وأوضح في بيان "خلال اشتباكات مع إرهابيين في قطاع غزة قتلت قوات الجيش عشرات الإرهابيين الذين تحصنوا في أبنية وأنفاق وحاولوا مهاجمة قواتنا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته استهدفت مبنى "كان في داخله نحو 20 إرهابيًا من حركة حماس"، فيما ضربت أخرى "موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع" في منطقة جامعة الأزهر في مدينة غزة.

وأضاف الجيش إنه ضرب "أكثر من 600 هدف إرهابي بينها مستودعات أسلحة وعشرات مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع فضلا عن مخابئ" لحركة حماس.

حماس

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحدثت مساء الأحد عن "اشتباكات عنيفة" في شمال غرب قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ شنّ حركة حماس هجومًا غير مسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية، قُتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل في هجوم حماس، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.