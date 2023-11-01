إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن جولة أخرى من العقوبات لزيادة الضغط على النظام العسكري في ميانمار.

وتستهدف العقوبات التي اتخذت مثلها الولايات المتحدة وكندا، تجار الأسلحة المسؤولين عن توريد السلع المحظورة إلى قوات الأمن، وكذلك ممولي الجيش المسؤولين عن قمع السكان المدنيين في ميانمار.

وفي هذا الإطار كررت المملكة المتحدة دعوتها للمساءلة والعودة إلى الديمقراطية والحرية في ميانمار.

الجولة الأخيرة من عقوبات المملكة المتحدة تستهدف 5 أفراد وكيان واحد متورطين إما في تقديم الخدمات المالية للنظام أو توريد السلع المحظورة بما في ذلك قطع غيار الطائرات.

وتأتي حزمة العقوبات اليوم كجزء من الجهود المتضافرة التي تبذلها المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين لتقييد بيع ونقل الأسلحة والتمويل ردا على الهجمات الجوية المستمرة والمتفاقمة، بما في ذلك ضد المدنيين في ميانمار.

وفي عام 2022 وحده، تم الإبلاغ عن أكثر من 600 غارة جوية شنها جيش ميانمار. ومنذ الانقلاب في فبراير 2021، قُتل ما لا يقل عن 3857 شخصًا على يد الجيش، واضطر ما لا يقل عن 1.2 مليون إلى الفرار من منازلهم بسبب العنف، وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وزيرة المحيطين

وقالت وزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ، آن ماري تريفيليان: تدين المملكة المتحدة بشكل لا لبس فيه الحملة الوحشية التي يشنها النظام ضد شعب ميانمار.

وأضافت: وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، نقوم بإغلاق الشبكة أمام تجار الأسلحة في ميانمار وممولي جيش ميانمار بعقوبات جديدة تهدف إلى الحد من وصولهم إلى الموارد والإيرادات الرئيسية لمنع المزيد من مثل هذه الهجمات.

وقالت:وستواصل المملكة المتحدة الدعوة إلى المساءلة والعدالة وإنهاء العنف، ونحن لا نزال ثابتين في دعمنا لشعب ميانمار وتطلعاته إلى مستقبل سلمي وديمقراطي.

يذكر أنه في 1 فبراير 2021، أطاح جيش ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، بقيادة أونغ سان سو تشي، وقام بتثبيت نظام عسكري. ومنذ ذلك الحين، استخدموا العنف والفظائع للحفاظ على السلطة وقمع أي أصوات معارضة.

ومنذ الانقلاب، صنفت المملكة المتحدة 25 فردًا و29 كيانًا بموجب نظام عقوبات ميانمار، كما صنفت التكتلين الرئيسيين للجيش وفروعهما البالغ عددها 111 بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان. تواصل المملكة المتحدة قيادة الجهود الدولية لتقويض مصداقية النظام وتقييد وصوله إلى الإيرادات والأسلحة.

المعاقبون

والمشمولون في العقوبات هم:

- ميو ثيتسار: شارك في قمع السكان المدنيين في ميانمار من خلال إمداد ميانمار بالسلع المقيدة. وبالتحديد، من خلال دورها كرئيسة قسم المشتريات والتوريدات في شركة Dynasty International

- هتو هتيت تاي زا: شارك في قمع السكان المدنيين في ميانمار من خلال إمداد ميانمار بالسلع المقيدة و/أو التكنولوجيا المقيدة، و/أو المواد المتعلقة بهذه السلع أو التكنولوجيا، ومن خلال توفير الأموال أو المساعدات الاقتصادية. الموارد لقوات الأمن الميانمارية. أي من خلال دوره كمدير لمجموعة شركات Htoo

- باي فيو تاي زا: شارك في قمع السكان المدنيين في ميانمار من خلال إمداد ميانمار بالسلع المقيدة و/أو التكنولوجيا المقيدة، و/أو المواد المتعلقة بهذه السلع أو التكنولوجيا، ومن خلال توفير الأموال أو غيرها من أشكال التكنولوجيا. الموارد الاقتصادية لقوات الأمن الميانمارية على وجه التحديد، من خلال دوره في خدمات أفيا في ميانمار، وشركة يانغون لهندسة الطائرات المحدودة، ومجموعة شركات هتو

- كياو مين أو: شارك في قمع السكان المدنيين في ميانمار من خلال إمداد ميانمار بالسلع المقيدة و/أو التكنولوجيا المقيدة و/أو المواد المتعلقة بهذه السلع أو التكنولوجيا. وبالتحديد من خلال دوره كمدير لشركة Sky Aviator Company Limited

- سيت تينغ أونغ: شارك في قمع السكان المدنيين في ميانمار من خلال إمداد ميانمار بالسلع المقيدة و/أو التكنولوجيا المقيدة و/أو المواد المتعلقة بهذه السلع أو التكنولوجيا. على وجه التحديد، من خلال دوره كمدير لشركة Yatanarpon لخدمات الطيران والعمل مع Mottama Holdings والمجموعة الدولية لخدمات رواد الأعمال المحدودة (IGE) وهي شاركت في قمع السكان المدنيين في ميانمار من خلال توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى لقوات الأمن الميانمارية.

